Una cala de l'Empordà és una de les més especials de la costa catalana segons «National Geographic»

Si busques una cala diferent, poc coneguda i on bussejar amb ulleres o màscara salvatge Cala Culip és el lloc perfecte. Al Parc Natural del Cap de Creus, aquesta petita cala rocosa, amagada entre penya-segats i arbres, ofereix un paisatge mediterrani captivador per a qui busca relaxar-se en la platja i fer una activitat diferent en les aigües d'aquesta platja cristal·lina: schnorchel.

Situada a només mitja hora a peu del far de Cap de Creus, s'hi pot accedir fàcilment des de l'aparcament del Pla de Tudela. El camí fins a la cala ja és una experiència en si mateix, amb roques que prenen formes d’animals imaginaris i vistes espectaculars del litoral. És una ruta ideal per als amants del senderisme que vulguin culminar la jornada amb un bany refrescant en aigües cristal·lines.

Un secret submarí per fer schnorchel

Aquest és un petit espai de tan sols 15 metres, format per roques que sol presentar poca densitat de visitants, sempre que vagis d'hora. En aquesta cala està permès el nudisme i les seves aigües amaguen a sota un secret: un cementiri amb restes de naufragis fenicis, grecs i romans.

Per tant, és el lloc perfecte per fer-hi schnorchel, així que porta ulleres o màscara de busseig i descobreix aquest secret marí, sempre respectant les recomanacions sobre el patrimoni submarí de la Cala.

És una cala discreta i poc turistificada, però ha estat reconeguda per revistes internacionals com National Geographic, que la considera una de les platges més especials de la costa catalana per la seva bellesa paisatgística.