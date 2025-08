Ana Molina, dermatòloga, explica com saber si t'estàs quedant calb

La pèrdua de cabells és una de les preocupacions estètiques més habituals entre els homes i algunes dones. Sovint, quan es comença a notar, el procés ja ha avançat més del que es voldria. Tot i això, segons la dermatòloga Ana Molina, és possible identificar els primers indicis d’alopècia abans que siguin visibles a simple vista.

En una entrevista acabada de publicar al pòdcast de TikTok de @albertochaosr, Molina va explicar com es pot detectar l’alopècia androgènica -la forma més comuna de calvície- en les seves etapes inicials. Una de les tècniques més senzilles consisteix a comparar el gruix dels cabells en diferents punts del cap. "Cal tocar-se la zona occipital, a la part posterior del cap, i després les entrades. Si els cabells de les entrades és més prim, és senyal que ja ha començat el procés de miniaturització capil·lar", explica la doctora. Aquest afinament progressiu dels cabells és una de les primeres pistes que alguna cosa està canviant.

Ana Molina també apunta que l’aigua pot fer més visible aquesta situació: "Quan et mulles els cabells, és habitual que algú et digui se't veu la closca", afirma la doctora. I això no és només una broma, pot tenir una base real, explica Molina entre riures.

Les causes

Pel que fa a les causes, Molina destaca que la testosterona té un paper important. Hi ha zones del cuir cabellut, com la part posterior, que semblen no tenir receptors hormonals per a la testosterona, i això fa que els cabells en aquesta zona es mantingui gruixut com quan s'és jove. En canvi, a les entrades i a la part superior del cap, la testosterona sí que afecta els cabells de tal manera que fa que es vagin aprimant fins que s'acabin debilitant tant que cauen.

Un mite que desmenteix és la idea que trobar molts cabells al coixí és una alarma clara: "En l’alopècia androgènica, els pacients no acostumen a trobar-se el coixí ple de cabells. Si algú em diu això, gairebé no em preocupa", assegura a l'entrevista.

Segons Molina, la calvície no sol ser sobtada ni dràstica, sinó un procés lent. Els cabells es va tornant tant fins que arriba un punt en què sembla borrissol. Per això, recomana observar les diferències entre la part frontal i posterior del cap per saber si cal iniciar un tractament i valorar el grau d’afectació. Les comparacions amb les diferents parts del cap són la clau per fer un bon diagnòstic i decidir quan actuar.