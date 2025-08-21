Helena Rodero, farmacèutica: «Hi ha un dia de l'any en què els cabells cauen més»

Els cabells són una gran preocupació a l'estiu. De fet, la ciència ha confirmat que el mes de l'any en què cauen més cabells a l'hemisferi nord és l'agost. Un estudi en homes sans, que es va fer al Regne Unit, va detectar que el pic de caiguda es trobava entre l'agost i el setembre. El mateix va demostrar una altra anàlisi en dones que detectava que la caiguda de cabells se centrava en l'estiu.
L'explicació es troba en la biologia dels fol·licles. Més pèls entren en fas de repòs en els mesos més càlids i cauen quan arriba el final de l'estiu. Així ho ha detallat Helena Rodero, farmacèutica especialista en cabells i divulgadora científica, que en una entrevista a Europa Press Infosalus, fins i tot detalla que hi ha un dia concret en què cauen més cabells que a la resta de l'any.
El dia de l'any en què els cabells cauen més
L'especialista detalla que un dels principals tipus de caiguda de pèl és l'efluvi telogen, que és estacional i es produeix majoritàriament durant l'agost. Cal dir que també pot donar-se a causa de circumstàncies puntuals, com pot ser l'estrès, una malaltia o un dèficit nutricional. En tot cas, és un procés que no s'hauria d'allargar més de vuit setmanes i que és totalment reversible.
Però, sigui com sigui, Rodero detalla que tot aquest procés suposa que el 8 d'agost sigui el dia de l'any en què els cabells cauen més, segons els estudis científics. Ara bé, els investigadors han arribat a aquesta conclusió sense saber-ne realment la causa. "Es creu que té a veure amb el clima i amb el dany que la calor crea al fol·licle pilós", apunta l'experta.
Més enllà de la curiositat del dia, l'especialista deixa ben clar que l'estiu és el moment de l'any en què cauen més els cabells. "Està científicament demostrat", sentencia Rodero, que desmenteix el mite estès entre la societat que diu que la primavera o la tardor són les èpoques en què la caiguda del pèl és més accentuada.