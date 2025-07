Els errors més típics que comet tothom fent la maleta (i les solucions que ho canvien tot)

Fer-se la maleta és una part indispensable per anar-se'n de vacances, però sovint és més aviat un maldecap que no un il·lusionant preparatiu. Triar bé que és el que realment cal i que és sobrant pot resultar difícil, i les persones acostumen a cometre la mateixa classe d'errors.

I si de cop ho necessito? Aquesta és la pregunta que es fa tothom abans de marxar, i que segons els experts és el principal error. Fer-se la motxilla pensant en situacions possibles fa que l'acabem omplint de coses que després no utilitzem. Katy Rockett, directora regional d'Amèrica del Nord d'Explore Worldwide, suggereix fer maletes per capes versàtils que serveixin per a qualsevol activitat que tinguis planificada.

Un altre element a tenir en compte és com gestionar l'espai dins de la maleta. Molta gent opta per plegar la roba tal com ho fa a l'armari de casa seva i aquest és un gran error segons Matt Mazanec, director de gira de Tauck. L'alternativa és utilitzar bosses de plàstic de buit que comprimeixen la roba i permeten posar-ne més.

El darrer error que menciona Rockett és endur-se roba nova de viatge. A priori sembla una gran idea, vols lluir les teves noves adquisicions durant les vacances. Però Rockett posa l'accent en les sabates. Portar sabates noves de vacances, quan s'acostuma a caminar molt, pot fer que surtin butllofes amb facilitat. I això pot esgarrar del tot unes vacances. Per tant, millor portar calçat còmode.

Enrotllar la roba

Bosses de buit a banda, segons una enquesta de l'agència de viatges eDreams, a 9.000 viatgers, hi ha un remei per fer espai a la maleta utilitzat per la majoria. Lluny de noves tecnologies o productes, el mètode no és cap altre que el d'enrotllar la roba.

Aquest recurs cal fer-lo havent plegat la roba prèviament. Si es fa així, es minimitzen les arrugues i permet mantenir la maleta organitzada, ja que d'una primera ullada es pot localitzar una peça concreta i treure-la, en comptes de buscar-la en piles de roba remenant-ne tot el contingut.