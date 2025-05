El truc més utilitzat pels viatgers per estalviar espai a la maleta

Fer la maleta abans de marxar de viatge sempre és una tasca complicada. Omplir-la de coses per por a tota mena d'imprevists o situacions que ens puguem trobar, fa que sovint ens quedem sense espai i hàgim d'inventar recursos inversemblants per encabir-ho tot.

Ara bé, segons una enquesta de l'agència de viatges eDreams, a 9.000 viatgers, hi ha un remei per fer espai a la maleta utilitzat per la majoria. Lluny de noves tecnologies o productes, el mètode no és cap altre que el d'enrotllar la roba.

Aquest recurs cal fer-lo havent plegat la roba prèviament. Si es fa així, es minimitzen les arrugues i permet mantenir la maleta organitzada, ja que d'una primera ullada es pot localitzar una peça concreta i treure-la, en comptes de buscar-la en piles de roba remenant-ne tot el contingut.

Aquest és el mètode que utilitzen el 63% dels enquestats. Les alternatives són posar-se diverses capes de roba, utilitzar bosses de buit, o comprar una bossa de plàstic extra a les botigues de l'aeroport.