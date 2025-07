La doctora Beatriz Torres explica per què els mosquits piquen unes persones i no altres

Hi ha diversos mites que donen suport a dubtosos motius pels quals els mosquits piquen més unes persones que altres. Una clàssica idea és que els mosquits piquen segons la "dolçor de la sang" de cada persona, una altra és segons el color de la roba que es vesteixi i hi ha molts més que poden arribar a semblar inversemblants. Per aquesta raó una experta ha distingit sobre quins motius són vertaders i quins no.

L'experta es diu Beatriz Torres, és metgessa de família i portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), i ha revelat els verdaders motius sobre les picades de mosquits i n'ha desmuntat alguns dels més escampats.

"No hi ha evidència que els mosquits piquin més per tenir la sang dolça, però sí que sembla que influeixin altres factors com la producció de diòxid de carboni: contra més s'emet, major és l'atracció dels mosquits", explica Torres. Per tant, les persones grans, les embarassades o la gent que té una freqüència cardíaca major poden ser els blancs principals pels mosquits.

La doctora també explica com la temperatura corporal influeix: "Quan se sua o es desprèn calor, els mosquits se senten més altres", alerta Beatriz Torres. Un altre de les causes és l'olor corporal o el grup sanguini. Segons l'experta formar part del grup 0 o vestir amb roba de color fosca fa que es cridi l'atenció dels mosquits.

Quins símptomes indiquen que és una picada greu?

Pel que fa a les reaccions cutànies de les picades, la secretaria de comunicació de la SEMG destaca l'edat marca la manera en què la nostra pell reacciona. Explica que els nens tenen majors reaccions perquè el seu sistema immunitari és immadur, i el mateix passa amb les persones grans o immunodeficients. "Molts cops depèn de la sensibilització prèvia, contra més picades s'han patit al llarg del temps, més probabilitats de reaccions", relata.

Sobre els signes que ens haurien de cridar l'atenció per tal de saber si una picada s'ha infectat o no, la metgessa explica que s'ha de sospitar quan al voltant de la picada apareix un envermelliment intens que va en augment durant els dies següents a la picada. Així mateix, també s'ha d'estar alerta per si apareixen símptomes generals com febre o malestar. I aconsella anar al metge si apareixen problemes respiratoris, marejos, dificultats per tragar o inflamacions en la llengua o llavis.

Quan s'ha d'anar al metge?

Beatriz Torres aconsella anar al metge d'atenció primària si la simptomatologia no millora passats tres o quatre dies. "També davant la sospita de reacció al·lèrgica, o si la picada es produeix en zones que poden provocar inflamació en parpelles, boca o genitals cal visitar a un sanitari. Si existeixen múltiples picades o és traca de persones vulnerables com nens petits o gent gran fràgil també cal anar-hi", aconsella la doctora.