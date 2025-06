Adeu als mosquits: el mètode japonès que els allunya tot l'estiu

Arriba la calor i amb ella, els mosquits. La presència d’insectes augmenta de manera considerable amb l'arribada de l'estiu, amb els mosquits com els més comuns i detestats per les seves picadures. A mesura que les temperatures pugen, aquests petits animals es converteixen en un autèntic maldecap per a milions de persones que intenten trobar solucions efectives per mantenir-los a ratlla.

El mercat ofereix moltes opcions per fer front als insectes, però sovint duren poc, són prejudicials per la salut de les persones, són cars o simplement són contraproduents pel medi ambient. Per aquesta raó, hi ha un mètode japonès que permet majors resultats que els remeis convencionals que s'empren amb més habitualitat.

L'element centrat d'aquesta tècnica ancestral oriental és el katori senko, un tipus específic d'encens àmpliament utilitzat al Japó. La clau és el fum que desprèn, funciona gràcies al seu component actiu anomenat piretre, un extracte natural obtingut de la flor de crisantem i és reconegut internacionalment per la seva potent acció contra els mosquits.

Aquest mètode japonès ha demostrat una alta efectivitat, fins i tot, superant als mètodes que s'utilitzen habitualment durant l'estiu per allunyar els mosquits de les nostres llars o de la nostra pell. Això ha fet que la tècnica es popularitzi i creui continents amb la finalitat d'acabar amb els mosquits.

Què és i com funciona el katori senko?

És un encens en forma d'espiral dissenyat específicament per repel·lir els mosquits. La seva composició integra una barreja elaborada de pols de fusta, midó i substàncies insecticides, una de les quals és l'al·letrina, un piretroide sintètic derivat de compostos naturals presents en flors de Chrysanthemum.

El seu funcionament no és res de l'altre món, però sí que actua de manera contundent i eficaç: s'encén per un dels seus extrems i es consumeix a poc a poc, deixant anar el fum que es manté en l'ambient durant diverses hores. Una de les seves virtuts és que l'essència del fum es conserva bé en espais oberts o en habitacles amb bona ventilació.

La seva eficàcia prové dels compostos neurotòxics específics per als insectes, que formen part del fum que es desprèn. Concretament, se'ls afecta a través dels components químics que interfereixen amb el seu sistema nerviós, el que fa que es desorientin, es paralitzin i morin, però a la vegada fa que molts s'allunyin.

On trobar el producte

Actualment, és fàcil trobar productes com el katori senko o altres elements nipons contra els mosquits. Es poden trobar en les diverses botigues especialitzades en productes asiàtics, grans superfícies per la llar, establiments dedicats al control de plagues i a través de plataformes de comerç en línia.

Els preus varien segons la marca o la quantitat de producte, però de totes maneres solen ser un producte competitiu donada la seva durada d'eficàcia comparat amb altres productes convencionals. El paquet estàndard d'espiral de katori senko sol oscil·lar entre els 5 i 15 euros.