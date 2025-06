Els mosquits piquen per l'olor i el color: quines tonalitats de roba cal evitar?

Que et piqui un mosquit no és casualitat. Ni fruit de la mala sort. Hi ha molts condicionats que provoquen que certes persones siguin més proclius a ser atacades pels mosquits, començant pel més obvi, el lloc on es viu. A banda d'això, però, altres factors com el color de la roba també són rellevants.

Això és el que explica la cap de servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge i professora associada de la Universitat de Barcelona Cristina Masuet, en una entrevista a National Geographic: "Cridem més l'atenció i ens piquen més si vestim de blanc a la nit o amb colors foscos durant el dia".

L'experta recomana vestir durant el dia amb tonalitats clares i a la nit més aviat amb roba fosca. I en tot moment amb repel·lent d'insectes posat. Afegeix que hi ha mosquits, per exemple, que piquen durant el dia i d'altres a la nit. Per això es recomana a moltes destinacions dormir amb mosquiteres, o que si se surt a passejar a la nit per evitar la calor, protegir-se adequadament.

Un cas similar a les paparres

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat adverteix que portar roba fosca al camp és un error comú. El motiu? Amb les tonalitats fosques és molt més difícil detectar si una paparra s’ha enganxat a la roba. En canvi, vestir de colors clars facilita la detecció immediata i permet actuar abans que el paràsit arribi a la pell.

A més, les autoritats sanitàries recomanen protegir-se amb màniga llarga, pantalons llargs ficats dins dels mitjons i calçat tancat. Aquesta combinació no només cobreix les parts més vulnerables del cos, sinó que també minimitza el contacte amb la vegetació, que és l’hàbitat habitual d’aquests insectes.