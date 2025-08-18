Les sandàlies de moda que van ser creades el 1774 pels peus amb problemes

És veritat que hi ha coses que mai deixen de ser tendència o d'estar a la moda, sobretot quan es tracta d'una peça de roba útil, còmoda i estètica.
Aquest és el cas d'unes sandàlies que, segurament, has vist en molts peus aquest estiu, sobretot perquè s'han posat de moda i són tan còmodes i bàsiques que es poden utilitzar quotidianament i amb qualsevol mena de roba si les saps combinar bé.
Són les sandàlies Birkenstocks, una marca alemanya que s'ha convertit en un model de calçat que repliquen moltes altres marques. Però sabies que es van crear el 1774 per curar les malalties de peus? Així ho explica el podòleg Hector Alonso al seu vídeo d'Instagram.
Les comoditats històriques de les sandàlies
Aquest model de sabata va ser creat per un ortopedista alemany a finals del segle XVIII per millorar la forma natural del peu. Com explica el podòleg al vídeo, tenen una forma que permet al dit gros estar recte en el seu espai natural, "perquè té prou espai perquè el peu estigui ample a la zona davantera".
A més, aquestes sabates tenen un suport per l'arc del peu i una subjecció que "ens permet no haver d'agarrar-nos a cada petjada que donem quan caminem", explica Alonso.
L'únic que els falta per a ser "perfectes", diu el podòleg, és la subjecció posterior. "Encara que ja existeixen models que l'incorporen", assegura Alonso.