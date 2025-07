Realment són bones per als peus les sabates més venudes enguany?

Sigui per moda, per gust o perquè les necessitem, les sabates sempre són un imprescindible en el nostre armari. Però més enllà de la funció estètica que compleixen, també és important tindre en compte com s'adapten el model i el disseny del calçat als nostres cossos i als nostres peus, sobretot, a l'hora de triar les sabates per a una determinada activitat.

Héctor Alonso, podòleg, explica al seu perfil d'Instagram quines són les millors sabates de moda per a dur en el dia a dia i evitar qualsevol dolor de peus que pugui sorgir si tens els peus plans.

Quines són les millors sabates de moda

Al vídeo Alonso comença valorant les Adidas Samba, unes sabates d'ús quotidià que, tot i això, pel podòleg tenen la punta molt estreta i són molt planes. "No tenen suport per a l'arc plantar", explica l'expert al seu vídeo.

Les segones sabates que puntua són les New Balance 530. Aquest model que s'ha posat tan de moda els últims mesos, és ideal per a un ús quotidià, segons l'expert. Té la "punta ampla i te la pots posar tot el dia", expressa Alonso.

Un altre model de calçat que s'ha tornat a posar de moda, arran del ressorgiment de les tendències dels anys dos mil entre la joventut, són les ballarines. Per al podòleg són molt planes i li dona un 1 sobre 10 en el seu rànquing. D'igual manera puntua a les clàssiques Converse, una marca que va identificar tota una generació d'adolescents i molt lligada a les tribus urbanes del rock i del grunge. Però, tot i això, les considera molt dolentes per als peus plans.

Les següents en la classificació són les Hoka Bondi 8, una molt bona opció per a la gent a qui li agrada córrer i busca unes sabates amb bon amortiment i bona estabilitat. El podòleg les puntua amb un "10 de 10", diu al vídeo.

Les últimes són les Air Force One. Sobre aquest model de sabata de la marca Nike explica que no és molt bò. "Té una sola molt rígida i es doblega per la meitat", explica el podòleg. Les puntua amb un 3 sobre 10.

Consells bàsics per a triar sabates

Tot i que aquestes són les sabates que més de moda estan actualment, també existeixen altres opcions per als peus plans. Héctor Alonso ha creat una guia on explica els errors més comuns que cometem a l'hora de triar i comprar unes sabates. La guia, que es titula "Els teus peus no són el problema, les sabates que tries sí", ofereix uns quants consells per al dia a dia per a la gent que té els peus plans i pateix amb determinats tipus de calçat.

D'entre altres coses, recomana que quan compres unes sabates coneguis la marca i els models que hi ha, específicament, pels peus plans. A més, explica que depenent de l'activitat que vulguis realitzar has de triar un tipus de calçat o altre segons les utilitzes per a córrer, caminar, per a anar a la feina, per a ús quotidià o per anar a la universitat.