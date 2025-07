Braços flàccids? Aquest exercici es pot fer a casa i tonifica els músculs

A l'estiu és difícil fer esport. La calor impossibilita moure's massa en molts moments del dia si no volem acabar com piscines de suor. Això fa que a vegades l'estat físic baixi lleugerament i ho apreciem amb símptomes com els braços flàccids.

Per fer front a la flaccidesa molts es pensen que l'única solució és anar al gimnàs, però hi ha senzills exercicis que es poden fer a casa i tonifiquen els músculs. Un estudi del Consell Americà de l'Exercici (ACE) assegura que les flexions tipus triangle: un exercici fàcil de fer a casa, pot superar en efectivitat a moltes màquines.

Les flexions triangle no disten gaire de les habituals. En aquesta variant es posen les mans just a sota del pit, formant un triangle ajuntant polzes i índexs. El moviment del cos és el mateix, baixar el pit evitant que l'esquena es corbi i impulsar-se cap amunt estenent els braços.

Tot i això, l'estudi de l'ACE va demostrar que els exercicis amb peses generen una activació similar a les flexions triangle. Per aquest motiu, l'ACE suggereix prioritzar les flexions tipus triangle, però recomana fer les dues variants alternadament en una rutina per estimular de manera completa la zona posterior del braç.

L'error en els entrenaments de força

L'entrenador personal Frank Asperó ha explicat en un vídeo a xarxes el principal error que es comet en els exercicis de força. Parla del concepte de "sobrecàrrega progressiva", i assenyala el principal error: "la majoria només utilitzen peses de dos i tres quilos malgrat que els hi resulta fàcil".

Asperó explica que "quan un exercici resulta molt fàcil cal augmentar de pes, i així successivament". Perquè assegura que el "pes que es mou sempre ha de ser un repte, si no, no és entrenament de força". L'expert no posa un termini específic per canviar de pes, simplement quan hi ha facilitat per fer l'exercici cal augmentar la dificultat.