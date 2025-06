Un entrenador explica els tres errors que fan que es perdi múscul a partir dels 40 anys

La salut física i la longevitat depenen de múltiples factors, però els que cal atacar són aquells que depenen de cadascú: els hàbits i l'estil de vida. En aquest sentit, l'entrenador i divulgador sobre exercici físic Frank Asperó ha assenyalat tres errors comuns que, tot i semblar que ajuden a endarrerir l'envelliment, fan que es perdin músculs a partir dels 40 anys.

En primer lloc, tothom té clar que fer exercici cardiovascular és vital per a mantenir una bona salut. La bibliografia científica que confirma que córrer, anar en bicicleta, nedar, caminar o pujar escales són activitats positives i recomanables és molt àmplia. Si bé, Asperó subratlla que és un error només fer aquest tipus d'exercici.

I aquí ve el segon error: no entrenar la força. l'Institut Nacional sobre l'Envelliment dels Estats Units destaca que tenen un impacte directe en la qualitat de vida i ajuden a dur a terme les tasques diàries, prevenir caigudes i són un gran aliat per al tractament de les malalties. Per això, recomana entrenar força dos dies per setmana, ja sigui amb pesos i màquines al gimnàs o amb bandes elàstiques i material pesat a casa.

El tercer error comú que fa que es perdi múscul a partir dels 40 anys és, segons Asperó, no menjar prou proteïna. Això està molt relacionat amb el tipus d'exercicis que es fan, ja que els músculs necessiten la proteïna per créixer. El punt mitjà ideal és, segons la reconeguda dietista Azmina Govindji, de 55 grams diaris en els homes i 45 en les dones, dividits entre els diferents àpats. Ara bé, si es persegueix un objectiu de guany muscular, el consum s'eleva fins a 1,2 grams per cada quilogram que es pesi.

En aquest sentit, científics del Centre d'Investigació sobre Nutrició Humana sobre l'Envelliment Jean Mayer, a Boston, han trobat que les dones que consumeixen nivells de proteïna vegetal superiors a la mitjana tenen un 46% menys de desenvolupar malalties cròniques com la diabetis tipus 2 i insuficiència renal. Ara bé, investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh han descobert un mecanisme molecular mitjançant el qual l'excés de proteïnes a la dieta podria augmentar el risc d'ateroesclerosi.