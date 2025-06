Si compleixes aquest requisit, rebràs 3 anys extra de cotització per a la jubilació

La pensió de jubilació es fonamenta en dues claus principals: la base reguladora i l'extensió de la vida laboral. Això vol dir, d'una banda, el sou percebut durant els 300 mesos anteriors al mes previ en què es comença a percebre la prestació (302 mesos a partir del 2026) i, de l'altra, els anys que s'ha cotitzat. Doncs la Seguretat Social acaba d'incorporar una novetat que modifica precisament l'extensió de la vida laboral d'algunes persones.

Concretament, l'Estat ha implementat una mesura per protegir els pares o familiars a cura de persones dependents. Es tracta del reconeixement de tres anys de cotització per cada fill o menor acollit, així com un any per cada familiar dependent si es va sol·licitar una excedència conforme amb la legislació vigent en aquell moment.

El concepte oficial és el de cotització assimilada a l'alta per excedència per cura de fills o familiars i es contempla en l'article 237 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS). Suposa un benefici molt important per a les persones que han hagut d'interrompre la seva carrera professional per motius familiars, ja que sovint tenen problemes per arribar als requisits mínims per percebre la jubilació o per gaudir d'una pensió digna.

La calculadora de la jubilació

Les preocupacions que envolten aquesta etapa giren des dels aspectes econòmics fins als més personals i és necessari tenir-ho tot en compte per aprofitar-la i no quedar estancat. En el primer apartat, destaca una qüestió fonamental: quants diners em pertoquen? Per això, la Seguretat Social ofereix una calculadora orientativa.

Per fer servir la calculadora cal identificar-se com en nom propi, com a apoderat inscrit o com a representant a través de Cl@ave, via SMS o amb DNI electrònic. Aleshores, s'accedeix a les dades de la vida laboral de la persona en qüestió i es pot jugar amb els paràmetres per determinar la pensió a què es té dret.