Graciela Galva, dermatòloga: «Els quatre indispensables que has de tenir a casa per cuidar la pell»

En un món saturat de productes cosmètics i rutines de cura de la pell interminables, la dermatòloga Graciela Galva aposta per la simplicitat. En el seu compte d'Instagram, la doctora revela els quatre essencials que has de tenir a casa per cuidar la pell, desmuntant, així, la creença que es necessiten desenes de productes per mantenir-la saludable.
La urea per a la pell
"La urea al 20% no manca a la meva tauleta de nit", afirma l’experta. Millora les callositats i ajuda a disminuir la necessitat de tractar les durícies dels peus, a més de prevenir-les.
La crema reparadora
Crema reparadora per a cremades, cicatrius, com a loció postafaitat o per a després de la depilació, per a picades i com a hidratants de llavis, cara i cos. "Si ets mare, és un imprescindible a casa!", assegura. I recomana tres marques: Cicaplast, Cicalfare i Dermon.
Àcid hipoclorós pels brots d'acne
"Una recomanació fixa per a tothom que conec". L'àcid hipoclorós preveu brots d’acne per efecte antibacterià i antiinflamatori: calma les pells irritades; ajuda a millorar la funció de barrera de la pell; i desinfecta ferides i cremades superficials. És especialment útil, diu la doctora, per a adolescents: "que se’l ruixin després de suar", indica.
Hidratació amb vaselina
"Vaselina per a tot i més": cicatrius, hidratació, millorament de la funció de barrera i mesura preventiva d’encetades. "No, no és tòxica", desmenteix l'experta, que aconsella d'usar-la en cutícules, peus, llavis i entrecuix.
Segons Galva, aquests no són els productes més "bonics", però sí els més "efectius" per cuidar la pell. La clau és ser constant; netejar, hidratar i protegir; i, és clar, tenir en compte que això són recomanacions generals i que cada cas concret caldrà tractar-lo de diferent manera.