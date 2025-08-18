Per què agrada tant l'olor de gespa tallada?: la reacció de les plantes al perill

L'olor de gespa recentment tallada és un indici que ha arribat l'estiu. Aquest característic aroma que acompanya sempre un bon dia de piscina agrada a la majoria de gent i, de fet, acostuma a relacionar-se amb una sensació de tranquil·litat pròpia de les vacances a l'estiu.
Però aquesta olor és, en realitat, tot el contrari. El seu origen és molt més negatiu del que ens provoca quan l'ensumem, perquè té a veure amb una reacció bioquímica de les plantes quan es tallen.
La resposta natural al perill
Quan tallem la gespa, aquesta expulsa unes substàncies anomenada “compostos volàtils de fulles verdes (GLV)”, segons explica National Geographic, que estan en totes les plantes de fulla verda.
Aquesta no és només una resposta de la planta al fet de ser tallada, sinó que també és un avís de perill per a la resta de plantes que forma part d'una mena de sistema vegetal de comunicació que utilitzen la majoria de plantes.
D'on prové l'olor de gespa?
Aquesta característica olor té l'origen en un compost primari que s'anomena (Z)-3-hexenal, que produeix l'olor de gespa recentment tallada. Aquest compost varia en qüestió de segons per avisar a la resta de plantes del perill imminent. Es converteix ràpidament en altres molècules com la GLV, l'aldehid foliar i l'alcohol foliar, com explica National Geographic, que la planta produeix per danys físics en els teixits vegetals.
Quan es talla una planta, es trenquen les membranes cel·lulars i els enzims descomponen els greixos i els lípids de la planta. Aquest procés genera un enzim anomenat lipoxigenasa (LOX), que acaba convertint-se en molècules més petites que s'evaporen en l'aire.
La importància del GLV en la comunicació vegetal
Aquesta substància química no només actua com a reacció al perill, sinó també com a avís per a la resta de plantes. L'olor, o les partícules, es transmeten per l'aire a la resta de plantes per avisar-les d'un perill o, en el cas de les plantes carnívores, per atraure insectes.
Els GLV també actuen com una defensa que actua immediatament sobre l'herbívor, perquè les substàncies que olora poden ser nocives o desagradables.