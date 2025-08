Alerta si fas muntanyisme a Catalunya: la planta verinosa que va deixar un excursionista en estat greu

L'estiu és una època ideal per gaudir de la natura i descobrir Catalunya lluny de les aglomeracions. En aquest sentit, els Pirineus són ideals per fer excursions i connectar amb l'entorn alhora que es desconnecta de la tecnologia. Ara bé, Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat fan una crida a la precaució i a la responsabilitat individual, alhora que demanen preparar bé les rutes, informar-se i dur sempre roba adient.

Una de les coses que cal controlar a l'hora d'anar a la muntanya és el tipus de vegetació i fauna que hi habita i, si parlem del Pirineu català, és important conèixer bé una planta verinosa -fins i tot, mortal- molt estesa a la zona. Es tracta de la tora blava o matallops (Aconitum napelus), que el geòleg i doctor en Biologia Ambiental Josep Maria Mallarach defineix com una planta alpina "en què una gran bellesa s'alia amb una alta toxicitat".

I és que les seves flors violàcies són tant belles com tòxiques i suposen un risc per als senderistes inexperts que es puguin veure temptats de tocar-les o, pitjor encara, ingerir-les. És el que va fer un home rus al pic de l'Àliga (Ripollès) el 2023. Els Bombers el van haver de rescatar i va ser ingressat en estat greu a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb un aspecte blavós, molt poc pols i moltes dificultats per moure's.

La tora blava o matallops (Aconitum napelus) és un dels casos de planta alpina on una gran bellesa s'alia amb una alta toxicitat. Hi ha flors belles molt perilloses. Dissortat qui la tasta. Afegeixo dues imatges, per aquells que no la recordin. https://t.co/ARnofT74Bp pic.twitter.com/hyGDx6SorH — Josep Maria Mallarach (@jm_mallarach) June 19, 2023

No existeix cap antídot contra l’acònit, la substància letal que conté la tora blava, i si els seus efectes avancen sense que se li proporcioni atenció mèdica a la víctima, pot provocar la mort en poca estona, tal com explica la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Els experts avisen que cinc mil·ligrams són suficients per ser mortals.

La Tora Blava, atractiva i mortal 🌱



T'expliquem com NO confondre la planta més verinosa d'Europa que es troba a les muntanyes del Pirineu.



➕ INFO ➡️ https://t.co/XA0EEJzM4E#sentlamuntanya #sommuntanya #somseguretat pic.twitter.com/wHlDIRSe7O — FEEC (@FEEC_cat) June 17, 2023

A més, la tora blava també és verinosa al tacte. El contacte de la tija, les fulles i les flors amb la pell provoca una sensació de cremor instantània i l'entumiment de la zona. Si es toca amb la llengua o amb els llavis, els efectes es multipliquen i pot comportar la caiguda de la pressió arterial, l'alentiment del pols, inflamació de la faringe i pèrdua de visió.