Quins són els tres únics aliments que es poden menjar encara que s'hagin florit?

Si fa dies que tenim aliments per casa, o no han estat ben conservats, sovint es poden florir. Quan això passa és un senyal que no te l'hauries de menjar perquè pot tenir un alt risc per a la salut -a banda de resultar desagradable-.

Les microtoxines i els bacteris que conté el florit són molt perillosos i per això no és recomanable separar la floridura per menjar-se la resta de l'aliment. Com passa sovint, hi ha excepcions. L'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, explica que hi ha tres únics tipus d'aliments que es poden consumir si se'n retira la part florida.

Pernil i embotits curats

És habitual que aparegui una mica de floridura en embotits com el pernil, la cecina o la llonganissa si es triga a consumir-los. Només cal raspar aquesta floridura i menjar-se la resta de l'aliment.

Formatges durs

Els formatges que tenen poca humitat, com el manxec, l'emmental o el gouda, són considerats formatges durs. Tot i que tinguin una mica de floridura, aquests es poden consumir després de treure-la amb un ganivet: cal retallar aproximadament dos centímetres al voltant i a sota.

Fruita i verdures dures

Igual que amb els formatges durs, els vegetals i les fruites dures, com ara la pastanaga, la col o el pebrot, es poden consumir si es retalla la floridura.

Els aliments que segur que has de llençar si estan florits són tota la resta: embotits humits com la vianda, el bacó, la cansalada o la botifarra; derivats de la llet com ara formatges tous o a talls i els iogurts o mantega; les fruites i vegetals de carn tova o farinosa; els guisats, plats preparats, les sobres i els aliments cuinats amb base de cereals; el pa i els productes de fleca, i les melmelades.

Per què en general no es pot simplement treure la floridura?

Tot i que a primera vista pugui semblar que n’hi ha prou amb tallar o raspar la part afectada, la veritat és que, en molts casos, els fongs ja han penetrat dins l’aliment encara que no es vegin. Aquest és el principal motiu pel qual no s’haurien de menjar la majoria de productes florits. Però, què passa exactament?

Els fongs poden generar micotoxines , substàncies tòxiques que no es destrueixen amb la cocció ni la congelació i que poden afectar el fetge, els ronyons o el sistema immunitari.

, substàncies tòxiques que no es destrueixen amb la cocció ni la congelació i que poden afectar el fetge, els ronyons o el sistema immunitari. En aliments tous o humits, com iogurts, pa, melmelades o plats cuinats, la floridura es pot escampar fàcilment per tot el producte, encara que només en veiem un punt.

per tot el producte, encara que només en veiem un punt. L’estructura de l’aliment importa: els productes durs o amb poca humitat, com els formatges curats o certs vegetals, limiten la propagació del fong i permeten un tall segur. Però els de textura tova o porosa en són molt més vulnerables.

Els riscos augmenten en infants, embarassades i persones grans o amb defenses baixes, per la seva major sensibilitat a possibles intoxicacions.

En cas de dubte, millor no arriscar-se. Una petita taca verda o blanca pot amagar un problema de salut més seriós del que sembla. I en molts casos, llençar és la millor prevenció.