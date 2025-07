Boticaria García, farmacèutica, desmunta les mentides sobre l'aigua amb gas

En el món de l'alimentació existeix una àmplia llista de notícies falses o mitges veritats que sovint són difoses per gent que es fa passar per especialistes. Alguns dels mites més estesos són que beure aigua durant els menjars engreixa o que les vitamines del suc de taronja es perden si no es pren de pressa, però cap d'aquestes afirmacions se sustenta sota cap base científica.

Una de les mentides més escampades és sobre l'aigua amb gas, la qual se l'acusa de pujar la tensió, fer mal als ossos i debilitats l'esmalt dental. Per aquesta raó, la farmacèutica i divulgadora Boticaria García, coneguda a les xarxes com a @boticariagracia, desmenteix aquestes afirmacions en un vídeo publicat al seu compte d'Instagram.

La primera bola que desmenteix és de si l'aigua amb gas puja la tensió: "L'aigua amb gas té sodi, sí, però en generals en quantitats petites. I com sé jo si són petites? Posa la lupa en l'etiqueta. Per llei, una aigua baixa en sodi si té menys de 20 mil·ligrams per litre. Aquesta, en concret, en té 19", expressa mentre ensenya una ampolla d'aigua amb gas.

El segon mite estès és sobre si aquesta beguda fa malbé els ossos. Boticaria Garcia ho relaciona amb "confondre-la amb alguns refrescs que sí que porten àcid fosfòric". Segons explica l'experta," aquest àcid en excés i sense calci en la dieta podia afectar a la salut òssia, sobretot en les dones". Tot i això, "l'aigua amb gas només porta C02, no hi ha àcid fosfòric, no hi ha pèrdua de calci i tampoc risc per als teus ossos".

Una altra de les creences falses és si l'aigua amb gas afecta la salut dental, tenint en compte el seu component gases, que sovint s'associa a altres refrescs. "L'aigua amb gas té un pH lleugerament àcid, però no es considera agressiu per malmetre l'esmalt dental", explica la divulgadora. "No té ni sucre ni altres substàncies que causin càries. L'aigua amb gas només porta CO₂", insisteix.

Més que perjudicis, aporta beneficis

Més enllà dels mites que giren al voltant d'aquesta refrescant beguda, l'aigua amb gas compte amb una propietat que pot ser més desconeguda, i és que aquesta la que "pot estimular la secreció gàstrica, pot accelerar el buidatge de l'estómac i, en algunes persones, fins i tot millorar el trànsit intestinal". És a dir, que pot actuar prevenint l'estrenyiment i millorant les digestions.

Tot i els seus beneficis, l'aigua amb gas no és per a tot el món. Com recorda la farmacèutica Boticaria García a través de les seves xarxes socials, "si tens síndrome d'intestí irritable, dispèpsia funcional, aerofàgia o reflux, el gas pot molestar-te més que ajudar-te".