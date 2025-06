Aquesta és la beguda típica de Catalunya més refrescant que pocs coneixen

Un cop comencen a augmentar les temperatures, les begudes refrescants es fan més apetitoses i a Catalunya n'hi ha una que es prepara en l'interior de moltes llars. Aquesta és el xampanyet de saüc, una beguda escumosa, natural, refrescant i saludable.

Les flors de saüc són l'ingredient elemental de la beguda, aquestes són provinents d'un arbust popularment conegut per bonarbre o saüquer i aporten una gran quantitat de propietats medicinals beneficioses per la salut. El saüquer es troba en molts indrets del territori i és pròxim a moltes cases, masies i rieres.

El xampanyet o cava de saüc és una beguda escumosa feta a partir de la mescla d'aigua, sucre, llimona, vinagre i flors de saüc, i té un gust suau i lleuger, ja que a penes porta alcohol. Normalment, la preparació d'aquesta beguda es fa durant el mes de maig o en l'inici de l'estiu perquè quan arribin les hores més càlides de l'estiu estigui llesta per ser presa.

Hi ha diverses maneres de preparar el cava de saüc, totes senzilles i que no comporten gaire cost econòmic. La variació en la metodologia es troba en les proporcions que es vulguin usar, el temps de maceració de la barreja, el recipient utilitzat i el temps de fermentació final.

Com elaborar-la?

Fer aquesta beguda refrescant i saludable és molt senzill, consta de dues fases. Primer de tot, cal tenir flors de saüc i el que es recomana és recollir-les fresques a primera hora del matí, donat que aquelles hores és quan els llevats que contenen les flors són més actius. Un cop recollides, cal netejar les flors per assegurar que no queden restes vegetals o petits insectes.

La maceració és la primera etapa: s'ha de dipositar tots els ingredients, és a dir, l'aigua, les flors, la llimona i el vinagre en les proporcions que es prefereixi. El millor recipient perquè l'aigua adopti totes les propietats dels altres ingredients és un pot de vidre o d'acer inoxidable.

Hi ha diverses maneres de posar els ingredients a l'aigua. Per una banda, les flors de saüc es posen senceres a l'aigua, tot i que també hi ha gent que els retira la tija i en col·loca només la umbel·la. Les llimones es poden tallar a quarts o esprémer i només utilitzar el suc. I el vinagre pot ser de vi o de poma.

Un cop abocat tot en un recipient i ben remenat, s'ha de tapar amb un drap o gasa i deixar macerar entre cinc i nou dies. Durant els dies que els ingredients es van conjugant, és necessari anar remenant de tant en tant i tornar-ho a tapar.

La segona fase del procés és la fermentació. Quan passen els dies de maceració, el líquid començarà a ser blanquinós i aigualit i, fins i tot, pot aparèixer alguna bombolla. Aleshores, tocarà colar-lo i embotellar-lo en una ampolla de vidre i deixar-lo reposar entre nou i tres setmanes en horitzontal. Un cop passi el temps, si encara no es vol beure, es pot guardar a la nevera i d'aquesta manera s'atura el procés de fermentació. Però un cop es vulgui gaudir de la seva frescor, només caldrà servir el xampanyet de saüc ben fred en una copa de cava.