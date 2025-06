El consum d'una popular beguda a l'Estat pateix una caiguda inèdita des de la crisi de 2008

Tot i que l'Estat agrupa diverses cultures gastronòmiques, la gran majoria de les quals són mediterrànies, totes comparteixen el paper protagonista que li donen a les begudes alcohòliques fermentades. De fet, Espanya és l'únic país del món on el consum de vi continua creixent, mentre que a la resta es troba en registres mínims dels últims 60 anys. I és que a la península Ibèrica hi ha zones molt propícies per a la vinya, els camps de blat i civada, entre altres, el qual la converteix en una de les principals zones productores.

Si bé, un nou informe ha revelat una dada alarmant per a un sector concret. I és que una de les begudes alcohòliques més característiques i consumides a l'Estat va encadenar el 2024 el segon any consecutiu a la baixa, una circumstància que no es donava des de la crisi financera global del 2008.

Es tracta de la cervesa, que es va vendre un 0,2% menys el 2024, fins als 38,6 milions d'hectolitres, tal com indica l'Informe Socioeconòmic del Sector de la Cervesa a Espanya 2024, elaborat per l'associació Cerveceros de España en col·laboració amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Els motius: la contenció econòmica, la inflació i un context internacional volàtil. Per al director general de Cervesers d'Espanya, Jacobo Olalla Marañón, és "preocupant", ja que ve molt determinada per la caiguda de les vendes el darrer trimestre de l'any.

Un descens de les vendes que se suma a la caiguda en el consum per càpita de la població, que va caure un 4,9%, fins als 52,8 litres, a causa de la inflació i la planificació més gran de les famílies. A més, és generalitzat a tots els grups d'edat, especialment entre els menors de 50 anys, que tenen un consum "més contingut i moderat". Així, dos terços dels ciutadans afirmen consumir cervesa amb una mitjana de tres canyes setmanals i ho fan en un entorn "social i distès".

Tot i el context de contenció, el sector cerveser espanyol manté la seva fortalesa productiva, ja que Espanya continua sent el segon productor de cervesa més gran de la Unió Europea, només per darrere d'Alemanya, amb més de 41 milions d'hectolitres elaborats. Això vol dir que està per davant de països de tradició cervesera com Polònia i el Regne Unit.