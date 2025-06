La influencer catalana del vi explica com fer un licor de galetes: en prendries?

No és cap exageració dir que Catalunya és terra de licors. Aquesta beguda alcohòlica forma part del patrimoni cultural i gastronòmic del país i s'expressa de moltes maneres. Bons exemples són les ratafies, els licors anisats o els d'herbes que es produeixen arreu del territori. Totes elles constaten un catàleg molt ampli de licors que s'han convertit en imprescindibles de moltes festes populars.

I si parlem de licor, també cal reflectir que aquest món està marcat per la innovació però sempre mantenint la tradició. Això és el que ha volgut reflectir la influencer catalana del vi en un dels seus vídeos recents. Marta Clot, que fa divulgació sobre gastronomia a través de les xarxes socials i compta amb més de 485.000 seguidors a Instagram, ha compartit la seva recepta de licor de galetes.

Recepta de licor de galetes

Ingredients per fer licor de galetes

La millor part de la recepta és que requereix molt pocs ingredients -concretament tres- i és molt fàcil de fer:

Galetes Núria .

. 250 mil·lilitres d' aiguardent de 40 graus.

de 40 graus. 125 mil·lilitres d'almívar.

Com preparar el licor de galetes?

Si bé el procés és fàcil, cal paciència, ja que s'allarga dos mesos. En primer lloc, s'han de posar les galetes amb l'aiguardent en remull dins un recipient durant un mes. Només cal tancar bé el pot, sacsejar el líquid i les galetes, i deixar que passin els dies. Pot ser útil marcar la data al pot amb un adhesiu o post-it per evitar que ens n'oblidem.

Un cop hagi passat aquest mes, només caldrà colar el líquid que s'ha generat de la barreja entre l'aiguardent i les galetes. Això es pot fer amb un colador molt fi perquè no s'escapi cap resta de galeta, que estarà desfeta, però encara serà més senzill si ho colem amb una tela i ens assegurem que cap resta de galeta passa el filtre.

Va, que ja ho tenim. Llavors s'ha d'afegir l'almívar i la barreja definitiva s'ha de tornar a emmagatzemar en un pot. Només caldrà esperar un altre mes sencer i ja estarà llest per consumir. Com sol passar amb tots els licors, hi ha un marge generós de temps per consumir el licor, així que no cal córrer. Es pot anar de copa en copa, però dosificar-les en diversos dies.

Les galetes Núria, tradició catalana

A la recepta d'aquest licor es compta amb les galetes Núria, una mostra de la combinació entre innovació i tradició. Les galetes Núria són un producte tradicional català, originari de la comarca de la Garrotxa, concretament de Camprodon. Aquestes galetes destaquen per tenir un sabor suau i una textura cruixent i s'adapten a la perfecció a aquesta proposta de beguda alcohòlica.