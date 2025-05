La beguda saludable que triomfa i pots fer a casa sense complicacions

En els últims mesos ha anat creixent progressivament l'ús de la paraula quefir. És d'una beguda fermentada feta a base de llet, creada arran del procés de fermentació dels grans de quefir, una combinació de llevats beneficiosos i bacteris.

Aquest lacti és especialment valorat pel seu gran contingut en probiòtics, ofereixen diferents avantatges a la salut, principalment en la digestió. Diversos estudis científics han avalat els seus beneficis en la prevenció de malalties com la diabetis o el càncer de mama o de còlon, així com per millorar la salut digestiva i enfortir el sistema immune.

El procés d'elaboració del quefir de llet comença amb la col·locació dels nòduls del quefir en un flascó de vidre net amb llet a temperatura ambient. Es cobreix amb una gasa o una tapa que permeti la circulació d'aire i es deixa fermentar entre 24 i 48 hores, depenent de la temperatura i del sabor desitjat. Un cop fermentat, es cola per separar els nòduls del líquid i es pot consumir directament o refrigerar per a una textura més espessa.

Durant la fermentació, els nòduls s'alimenten de la lactosa de la llet, transformant-la en una beguda efervescent, àcida i cremosa. És important no fer servir utensilis metàl·lics, per no danyar els cultius.

Els nòduls es reutilitzen indefinidament si es conserven en bon estat, simplement esbandint-los amb aigua no clorada entre usos i mantenint-los submergits en llet. Canviant la llet cada setmana, aquest mètode de conservació pot durar fins a un mes.