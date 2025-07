Les dues úniques begudes tan saludables com l’aigua, segons Harvard

El grup de recerca Nutrin Source de la unitat de salut pública de la Universitat de Harvard va investigar les begudes més saludables sabent que l'aigua és absolutament imprescindible per a les persones, ja que restaura els líquids perduts pel metabolisme i afavoreix la respiració, la sudoració i l'eliminació de residus.

Dit d'altra manera, és la beguda perfecta per calmar la set i rehidratar el sistema. Hidratar-se és, de fet, una necessitat bàsica, perquè fer-ho incorrectament pot provocar problemes en el conjunt del nostre organisme a curt termini i també a llarg termini.

El Nutrin Source de Harvard destaca les virtuts de l'aigua en diversos sentits: no té calories, ajuda a evitar el sobreescalfament, lubrica les articulacions i els teixits, manté la pell sana i és també necessària per a una correcta digestió. Hem de saber que la podem obtenir no només bevent-la, sinó també consumint aliments com l'enciam, les verdures de fulla verda, els cogombres, els pebrots, la carabassa, l'api, les baies i els melons.

El cafè

Hi ha altres dues begudes, però, que també són molt saludables: el te i el cafè ho són, ja que ambdues aporten múltiples beneficis a l'organisme. Segons els investigadors d'aquest grup de recerca de Harvard, el cafè sol i sense sucre pot ajudar a reduir el risc de malalties com la demència i també a enfortir el sistema immunitari. El cafè, per altra banda, és alt en polifenols naturals, que són micronutrients que s'han relacionat amb la prevenció del càncer, la pressió arterial alta i les malalties cardiovasculars. Cal, però, no excedir les quatre o cinc tasses al dia.

El te

Respecte al te, la Universitat americana també en destaca l'alt contingut en polifenols. La investigació observacional ha descobert que el consum de te de 2-3 tasses diàries s'associa amb la reducció de risc de mort prematura, malalties del cor, ictus i diabetis tipus 2. I subratlla que el te verd és més ric en epigalocatequina-3 galat, mentre que el te negre és més ric en teaflavines; la investigació ha demostrat que tots dos poden exercir beneficis per a la salut.

Cal afegir una tercera beguda saludable, en aquests particularment per als nens. Es tracta de la llet, una font clau de calci i vitamina D. Els que prefereixen no beure llet de vaca han de saber que la llet de soja fortificada és una bona font alternativa de calci i vitamina D. Totes dues, la de vaca i la de soja, també són bones fonts de proteïnes i altres micronutrients essencials.

Begudes que no semblen tan dolentes però ho són

Si bé l’aigua, el te i el cafè tenen el vistiplau dels experts, hi ha altres begudes que aparentment poden semblar saludables però que, segons els nutricionistes de Harvard, val més evitar o consumir amb molta moderació:

Refrescos sense sucre: tot i que no tenen calories, sovint contenen edulcorants artificials que poden alterar la microbiota intestinal i estimular la gana. No són una alternativa real a l’aigua.

tot i que no tenen calories, sovint contenen edulcorants artificials que poden alterar la microbiota intestinal i estimular la gana. No són una alternativa real a l’aigua. Aigües “detox” o saboritzades comercials: algunes porten sucres afegits o additius poc recomanables. Si vols donar sabor a l’aigua, millor afegir-hi fruita fresca, menta o una rodanxa de llimona a casa.

algunes porten sucres afegits o additius poc recomanables. Si vols donar sabor a l’aigua, millor afegir-hi fruita fresca, menta o una rodanxa de llimona a casa. Batuts i sucs naturals: poden ser nutritius, però tenen un alt contingut en sucres, fins i tot sense afegir-n’hi. A més, al batre o liquar, es perd part de la fibra. És millor menjar la fruita sencera.

poden ser nutritius, però tenen un alt contingut en sucres, fins i tot sense afegir-n’hi. A més, al batre o liquar, es perd part de la fibra. És millor menjar la fruita sencera. Begudes energètiques: sovint tenen molta cafeïna i una gran càrrega de sucre. Poden provocar pics de tensió i afectar el son, especialment en adolescents.

sovint tenen molta cafeïna i una gran càrrega de sucre. Poden provocar pics de tensió i afectar el son, especialment en adolescents. Llets vegetals endolcides: algunes opcions comercials contenen molts sucres afegits. Cal revisar sempre l’etiqueta i triar versions sense sucre i fortificades amb calci i vitamines.

En definitiva, no tot el que sembla saludable ho és realment. Llegir les etiquetes, triar opcions el més naturals possible i no deixar-se enlluernar pel màrqueting són claus per cuidar-se de debò.