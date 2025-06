El gest comú en beure aigua que posa en risc la nostra salut: tants bacteris com al vàter

La hidratació és importantíssima i encara més durant l'època en què les temperatures s'enfilen a màxims històrics. Per aquesta raó, sovint, gran part de la població porta sobre ampolles o termos per poder beure aigua o altres begudes. Sigui pel carrer, a la feina o al gimnàs, normalment s'empra el mateix contingent i això pot posar en risc la salut.

El divulgador, @doctor.negrete, ha publicat un vídeo a Instagram on informa de la perillositat de reomplir diàriament la mateixa ampolla. En el vídeo, que compta ja amb més de 50.000 "m'agrada", explica que el termo que s'empra diàriament i no es neteja està ple de bacteris.

Un estudi realitzat l'any 2022 ha demostrat que cada cop que bevem aigua i tenim contacte amb el recipient, per molt petit que sigui el contacte, deixa bacteris en el termo i aquest es comencen a multiplicar. "Si repetim aquesta acció durant dies o inclús setmanes... ja s'imaginen quants bacteris poden haver-hi en el termo", alerta el divulgador.

En el mateix estudi el qual el @doctor.negrete anomena, es compara la proporció de bacteris que es poden acumular en un termo amb la que pot haver-hi en un vàter i resulta que es poden acumular més microorganismes en l'ampolla que contínuament es reutilitza sense netejar que en un lavabo.

20 milions de bacteris

Concretament, l'experiment mostra resultats sorprenents: una ampolla reutilitzable pot tenir 14 vegades més bacteris que un bol de menjar per a gossos; fins a cinc vegades més bacteris que un ratolí d'ordinador i fins a dos cops els bacteris que es poden trobar en una pica de cuina on es netegen verdures i plats bruts. Per ser precisos, l'estudi revela que una ampolla reutilitzable de format termo pot acumular fins a més de 20 milions de microorganismes.

Per aquesta raó, el divulgador i diferents científics recomanen que per mantenir una salut estable cal netejar diàriament els recipients reutilitzables, fins i tot aquells que només estan en contacte amb aigua i la boca.