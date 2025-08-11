Tens romaní a casa? Així es pot beneficiar el teu cos

El romaní és una planta aromàtica que pot servir per millorar l'olor i l'ambient de casa teva. Però a banda d'aquesta funció, diversos estudis recents han constat que el romaní també té diversos beneficis en la salut de les persones.
La primera millora pot venir en el camp de la memòria. Tal com demostra un estudi, un grup de persones va prendre en una infusió 500 mil·ligrams de romaní dues vegades al dia durant un mes i va tenir millores en el camp de la memòria, constatades científicament. El resultat va ser que algunes alteracions van disminuir significativament en el cas del grup que havia consumit romaní en comparació del grup que no n'havia pres.
En aquest mateix estudi es van analitzar altres patologies com la depressió, l'ansietat i la qualitat del son. Trastorns que poden ser puntuals, però també derivar a crònics, sobretot a causa de la pressió. Els estudis han constatat que el romaní conté compostos que milloren la circulació sanguínia i redueixen la pressió arterial. Així doncs, una infusió de romaní és una opció encertada per tal de calmar els nervis, per exemple abans d'un examen.
La infusió de moda d'aquest estiu
Romaní a banda, hi ha una infusió fresca que s'ha popularitzat darrerament. Les quantitats per fer-ne una gerra són: 200 grams de nabius frescos, tres llimones mitjanes, 750 mil·lilitres d’aigua i gel al gust. La preparació és ben senzilla.
Cal abocar els 750 ml d’aigua en una gerra de vidre i afegir-hi els nabius, prèviament rentats i tallats per la meitat. A continuació, rentar bé les llimones i tallar-les a rodanxes fines per incorporar-les a la barreja. Llavors només caldrà posar-ho a la nevera dues hores i ja estarà llest per beure.
El moment adient per prendre aquesta infusió és després d'un àpat contundent, principalment el dinar o el sopar. Els experts també destaquen que és una gran alternativa als refrescs que es prenen a mig matí o mitja tarda. Un darrer consell és evitar el sucre i prioritzar la mel si es vol endolcir el gust.