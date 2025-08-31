La funció secreta de Google Maps per saber la direcció en què has d'anar sense connexió

Segur que alguna vegada t'ha passat que, utilitzant Google Maps, has acabat més perduda de què estaves. Açò ocorre, sobretot, quan no tens connexió a Internet perquè moltes voltes l'aplicació tarda a carregar i, quan vols saber exactament la teva ubicació i direcció, no pots descobrir-ho perquè la bola blava que simbolitza on estàs no t'indica si el camí que estàs seguint és el correcte.
Quan vas amb presses i, finalment, decideixes triar una direcció en un carrer, t'estàs arriscant a què no sigui la correcta. Si t'enganyes ja suposa una pèrdua de temps que, moltes vegades, no et pots permetre si arribes tarda al treball o a una cita. No obstant això, Google Maps amaga una eina poc coneguda que et permet saber cap a on has de dirigir-te quan no tens connexió.
Orientació exacta sense connexió
Com explica al vídeo de TikTok la creadora de contingut @joaquinasola5, Google Maps té funció que permet saber l'orientació exacta en temps real quan no tens connexió o et tarda a carregar l'aplicació evitant així errors de direcció en el teu camí.
Primer has d'introduir la direcció en Google Maps i seleccionar l'opció "anar caminant". Després, has de clicar en l'opció "iniciar el viatge" i pressionar el botó màgic: una icona amb forma de xinxeta situada en el lateral dret, just damunt del de la brúixola.
Quan prems aquesta opció, només has de menejar el mòbil cap a una direcció o altra perquè aparegui una fletxa indicant la direcció exacta en què estàs assenyalant amb el teu dispositiu, fet que et permetrà saber cap a on has d'anar i quin és el camí correcte.