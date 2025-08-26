Els millors trucs per estalviar espai a l'estenedor i no haver de planxar la roba

La influencer Estela Moreno, @soyestelamoreno als seus perfils de xarxes socials, ha proporcionat als seus seguidors i seguidores cinc trucs imprescindibles per estalviar espai a l'estenedor i no haver de planxar la roba després. La publicació, en forma de vídeo a Instagram, ja té prop de 300.000 m'agrada. A continuació, et desgranem el més destacat:
- Els pantalons s'han de doblegar per la meitat. Un cop els tinguis així, posa'ls pel forat de l'estenedor. Ara, introdueix una cama per una banda i l'altra per l'altra. Veuràs ràpidament la diferència respecte del que feies abans i tots els pantalons que t'arriben a cabre si els poses d'aquesta manera.
- Les bruses i camises sempre han d'anar en penjadors. Així s'assequen millor i ocupen menys espai. A més a més, d'aquesta manera aconseguiràs no tenir cap marca de les pinces, no perdràs la forma i segurament després no les hauràs de planxar.
- Les samarretes penja-les de barra a barra a l'aleró de l'estenedor. Així, també podràs evitar que se'ls hi quedi aquella emprenyadora línia descolorida pel sol.
- Quan estenguis, corda els botons i puja totes les cremalleres. A banda d'això, també és important que acomodis els colls i les butxaques.
- I finalment el que possiblement és el més important: estén la roba només acabar la rentadora. Així et durarà molt més temps.
Seguint tots aquests consells no només aconseguiràs estendre tota una rentadora sencera. De retruc, tindràs espai per encara més roba. L'objectiu de les recomanacions de la influencer és, també, que l'aire passi millor per cada peça de roba, s'eixugui molt abans i s'eviti, d'aquesta manera, que hi hagi zones que quedin humides i amb mala olor. En molts casos, també evitaràs que es deformi la roba, com acostuma a passar amb les costures laterals dels texans o les samarretes que es retorcen.
La funció poc coneguda del tercer compartiment de la rentadora
La rentadora acostuma a tenir tres compartiments. El que sol estar més a l'esquerra i que ve marcat amb un "II" és on s'ha de posar el detergent. Al mig, un altre compartiment més petit, que sol ser de clor blau i que apareix marcat amb una flor és on s'ha de dipositar el suavitzant. Normalment, més a la dreta, apareix el tercer amb discòrdia marcat amb un "I".
Doncs aquest compartiment serveix per a aquells programes previs al rentatge, al qual també se li pot afegir detergent. Dit d'altra manera, són unes opcions que ofereixen moltes rentadores i que implica que abans de fer ús de qualsevol programa de rentatge també es passi la roba per un programa previ destinat a aquelles peces que estan molt brutes.
El que s'aconsegueix amb un programa previ al rentatge és que les taques es debilitin i que, a l'inici del rentatge, puguin marxar de manera més senzilla. Així doncs, l'ús d'aquest tercer compartiment no és obligatori cada cop que es faci una rentadora, sinó en aquells casos en què la roba tingui taques més importants.