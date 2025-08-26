Un país regalarà 200.000 bitllets d'avió per fomentar el turisme

Les destinacions turístiques que se surten del convencional s'han posat de moda en els últims anys. Fa tot just uns mesos, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) apuntava a un creixement de destinacions llunyanes, com poden ser els països asiàtics, amb protagonisme de Tailàndia, Corea, Vietnam o Filipines.
Un dels inconvenients a l'hora de viatjar a aquesta zona és el preu. No hi ha tants vols directes i, sumat a la llarga durada del trajecte, fa que els vols tinguin preus elevats amb poca disponibilitat. Els allotjaments i el preu de vida potser és inferior, però la llista de despeses va allargant-se i al final el cost acaba sent important.
Doncs bé, un país de la zona ha anunciat una mesura que, com a mínim, pot ajudar els viatgers a estalviar-se alguns diners. Concretament, Tailàndia ha anunciat que regalarà 200.000 bitllets d'avió per fer vols domèstics, entre els diferents aeroports del país. Es tracta d'una iniciativa del Ministeri de Turisme i Esport amb la voluntat de fomentar el turisme a tot el país.
Però, quin és el motiu d'aquesta decisió insòlita? Doncs la temporada alta a Tailàndia és entre el novembre i l'abril, moment en el qual l'arribada de turistes s'intensifica a causa de les bones temperatures i el clima més sec. Els vols internacionals s'encareixen i els allotjaments també, però durant la temporada baixa -de maig a octubre- hi ha menys viatgers, també a causa d'un clima plujós.
Tailàndia vol repartir el turisme
Així doncs, la voluntat és contrarestar l'estacionalitat, repartir el turisme durant tot l'any i lluitar contra la saturació de les destinacions més massificades. El Ministeri de Turisme i Esport regalarà 200.000 bitllets per a vols domèstics a viatgers internacionals que visitin el país entre setembre i novembre.
El benefici és evident, ja que els turistes només hauran de comprar el vol internacional i tindran vols interns gratuïts. Les condicions també són prou flexibles: només cal haver entrat al país per via aèria. Els bitllets que es cobreixen són d'un màxim de 46 euros d'anada i un màxim de 92 euros d'anada i tornada.
El que sí que cal tenir en compte és que només algunes aerolínies participen en aquest regal de bitllets. Són Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air i Thai Vietjet. A banda, totes les companyies inclouran 20 quilos d'equipatge en els bitllets gratuïts, així que transportar les maletes no hauria de ser un problema.