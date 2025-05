La desconeguda infusió recomanada per reduir l'ansietat i dormir millor

Prendre infusions és una pràctica cada vegada més estesa. El té, la camamilla o el poleo menta són d'allò més conegudes, però n'hi ha d'altres que passen més desapercebudes i, en canvi, els experts les recomanen per a dormir millor i reduir l'ansietat.

És el cas de la rosella de Califòrnia una herba medicinal molt utilitzada com a analgèsic i sedant. L'Agència Europea del Medicament (EMA) va aprovar l'ús tradicional de la rosella per a l'alleujament de l'ansietat, i com a ajuda per agafar el son. La rosella compta amb una acció analgèsica i antiinflamatòria, podent servir per via tòpica també per combatre els dolors musculars.

A banda, la rosella de Califòrnia posseeix també té un efecte ansiolític, així com inductor del son i sedant de propietats antiespasmòdiques. Relaxa el sistema nerviós central gràcies a la inclusió en la seva composició d'un alcaloide hipnòtic anomenat eschscholzia.

Ara bé, si es pren aquesta infusió cal no conduir o fer activitats de risc fins dues hores després de la ingesta, a causa del seu efecte sedant. Pel que fa a les possibles contraindicacions, la rosella de Califòrnia s'ha d'evitar a l'embaràs i la lactància, així com en nens menors de 10 anys.