Com més cara sigui la teva boda, més probabilitats hi ha de divorci segons una experta

En un moment en què les bodes virals i cares són el dia al dia del contingut que apareix a les xarxes socials, pot parèixer que hi hagi un estàndard establert per a demostrar l'estima que es té una parella i que, aquest elevat estàndard econòmic, assegura un bon futur de la relació.

Però la veritat és molt diferent. Com explica la psicòloga Claudia Nicolasa en un vídeo al seu perfil de TikTok, les parelles que més inverteixen en el seu casament tenen més probabilitat de divorciar-se. Açò, segons l'experta, es podria explicar a partir de tres motius que es detallen en l'estudi titulat "A diamond is forever and other fairy tales", realitzat pels professors d'Economia Andrew Francis Tan i Hugo Mialon, de la Universitat d'Emory, a Atlanta, Geòrgia.

Massa expectatives nupcial

Segons explica Nicolasa al seu vídeo, "com més il·lusió i expectatives dipositen en la cerimònia, com si això anés a canviar algun aspecte de la relació, més gran pot ser la decepció posterior durant la vida matrimonial". D'altra banda, si les expectatives només es limiten a l'acte simbòlic que suposa el casament, conscients que després d'aquest la parella continuarà igual i res canviarà, les probabilitats de decepció i frustració són menors perquè ja s'assumeix i s'accepta la realitat quotidiana de la parella.

Bodes ostentoses

Les bodes en què es prioritza el material per damunt del simbolisme emocional que implica aquest acte per a la relació, tenen més probabilitat ser un fracàs. Aquestes bodes solen reflectir "relacions en què importen l'estatus o les aparences de cara a la galeria i es tendeix a cuidar menys el vincle o prioritzar les necessitats individuals", explica l'especialista. Tot i que aquests casos no són una mostra vàlida per explicar una correlació directa i precisa.

Tenir recursos pel divorci

Un factor clau en les relacions de parella que conviuen juntes és l'economia. "Habitualment qui es pot permetre un casament car, també es pot permetre un divorci", assegura la Claudia Nicolasa. "Les persones amb pocs recursos sovint poden trobar-se més en situacions de dependència, cosa que les obliga a seguir amb la parella malgrat que no siguin feliços", explica al seu vídeo.