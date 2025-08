La policia de França ha detingut una auxiliar educativa de 59 anys d'una escola bressol acusada de violar nou infants d'entre tres i quatre anys a Vic-la-Gardiole, un poble de Montpeller.

El cas es va destapar a principis de juliol, durant l'última setmana de classes, quan dues famílies de dos dels menors de la llar d'infants van presentar una denúncia a la policia després que les seves criatures els explicaren que havien patit abusos sexuals per part de l'auxiliar educativa.

La dona va començar a treballar a l'escola bressol Les Aresquiers a Vic-la-Gardiole l'octubre del 2024 com a Agent Territorial Especialitzat en Escoles Infantils (ATSEM), una figura de suport als docents a l'aula. Els fets podrien haver ocorregut des d'aleshores i fins al moment de la denúncia aquest juliol.

L'endemà de les dues denúncies de les famílies, l'Ajuntament del municipi la va apartar del càrrec i va emetre un comunicat on expressava el seu suport i solidaritat amb les famílies i els infants. Ha entrat a la presó acusada de violació i agressió sexual a menors.

Encara continuen investigant el cas per descobrir si hi ha més menors que hagin pogut patir agressions sexuals per part de la treballadora.