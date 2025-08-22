Dos atemptats han colpejat Colòmbia durant la nit de dijous i ha fet que es reactivessin les alarmes sobre la presència de grups armats a zones estratègiques del país. En menys de tres hores, un helicòpter de la policia ha estat abatut i un atac amb explosiu ha afectat una base militar a Cali. Els fets han deixat 18 persones mortes i més d'una seixantena de ferits.
L'atac explosiu ha estat per part d'un camió bomba prop d'una base aèria de Cali, la tercera ciutat més poblada de Colòmbia, al sud-oest del país. Segons han informat les autoritats colombianes, l'atac anava dirigit a una escola militar d'aviació, però les víctimes han estat civils que en aquell moment passejaven per davant, per una avinguda molt transitada.
Per altra banda, la mort de les altres 12 persones, totes policies, ha estat causada per l'atac a un helicòpter del cos policial en una zona rural d'Amalfi, a Antioquia, al nord-oest del país. L'helicòpter s'ha abatut a trets i amb un dron, segons ha explicat el governador local, Andrés Julián Redon, que ha remarcat que és el primer atac d'aquesta mena contra l'exèrcit.
El president colombià, Gustavo Petro, ha atribuït els atacs a faccions dissidents de les antigues FARC, un grup guerriller que va refusar l'acord de pau de 2016 per posar fi al prolongat conflicte intern que ha deixat més de 450.000 morts.
Recompensa de 100.000 dòlars per informació
Davant l'atac explosiu a la base militar d'aviació, l'Alcaldia de la localitat ha ofert una recompensa de 400 milions de pesos (uns 100.000 dòlars) per informació que permeti atrapar als responsables de l'atac mortal.
El ministre de l'Interior, Armando Benedetti, ha assenyalat que el govern colombià es reunirà "amb totes les autoritats competents per dissenyar i implementar estratègies contundents que desmantellin aquestes xarxes criminals" com les que han comès l'atac.
Enmig de tot l'enrenou i les crítiques que assenyalen a Gustavo Petro per l'escalada de la violència al país, diversos mitjans colombians indiquen que el president està preparant un decret per declarar l'estat de commoció interior. Es tracta d'una mesura d'excepció per enfrontar les pertorbacions greus de l'ordre públic que posin en risc la seguretat de l'Estat i la convivència ciutadana.