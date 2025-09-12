El consell del Sabadell rebutja l’opa del BBVA i recomana «no acceptar l'oferta»

El consell d'administració del Banc Sabadell va aprovar aquest dijous per una unanimitat rebutjar l'opa del BBVA i recomana no acceptar l'oferta pel seu "preu infravalorat". L'òrgan de govern del Sabadell assenyala el desequilibri entre l'oferta i el valor del banc i transmet als seus accionistes que l'oferta final del BBVA és més desfavorable que la presentada al mes d'abril.
L'informe del consell del banc català va ser signat per tots els membres, excepte per David Martínez Guzmán, l'inversor mexicà que posseeix en 3,9% de les accions del banc. Tot i no signar l'informe, el rebuig i l'oposició a l'opa va ser per una unanimitat.
L'informe que va ser aprovat ahir pel consell en una reunió extraordinària és un tràmit obligatori en aquest tipus d'operacions. "El preu de l'oferta no recull adequadament el valor intrínsec de les accions de Banc Sabadell, infravalorant molt significativament el projecte de Banc Sabadell i les seves perspectives de generació de rendiments per a l'accionista en solitari", expressa el text de l'informe que s'ha enviat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En aquest mateix escrit el Sabadell assenyala que el BBVA està infravalorant amb un 11% el valor de cotització. Així mateix, el banc català posa en dubte la possibilitat que ha inclòs en l'oferta el BBVA en referència a quedar-se el 30% del banc, ja que en aquest cas s'hauria de llençar una altra opa en efectiu pel volum d'accions que no hagués adquirit en la primera oferta. Per aquesta raó, també exigeixen que el BBVA hauria d'informar de la seva previsió sobre ampliar el capital per efectuar aquesta operació.
Pel que fa al convenciment dels accionistes, el Sabadell alerta que "un 85%" dels accionistes minoritaris que acceptin l'oferta "hauran d'assumir un cost fiscal superior a l'import d'efectiu a percebre per ells en l'oferta i, per tant, hauran d'emprar més efectiu disponible al pagament dels impostos derivats per l'oferta". Així doncs, assenyala que podria haver-hi casos en què s'hagués de vendre accions per pagar la factura fiscal.
Per altra banda, en l'informe s'ha volgut plasmar la visió de bancs d'inversió internacional com Goldman Sachs, Morgan Stanley i Evercore que titllen l'oferta del BBVA d'"inadequada".
Quina és l'oferta del BBVA?
Concretament, el BBVA ofereix una acció de nova emissió i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Banc Sabadell que els accionistes venguin. El president del BBVA, Carlos Torres, considerava la setmana passada que l'oferta suposa una "oportunitat única" per als accionistes del Sabadell, alhora que descartava millorar-la tot i que, legalment, podria fer-ho fins cinc dies abans de la fi del termini.
Per contra, el president del Sabadell, Josep Oliu, considera que l'oferta és "fins i tot pitjor" que la que el Consell d'Administració del Sabadell ja va rebutjar el maig del 2024. A més, ha recordat que, des d'aleshores, el banc que presideix "s'ha revalorat més i ha remunerat més els seus accionistes" que el BBVA -un 108% contra un 55%, segons les xifres del Sabadell-.