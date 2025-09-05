El BBVA planteja comprar només el 30% amb l'opa al Sabadell

El BBVA presentarà l'opa sobre el Banc Sabadell si convenç els propietaris del 30% de les accions, i no a una majoria simple com s'establia en un inici, tal com han avançat l'Ara i El País. Això, si la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dona el vistiplau a les dispenses concedides per la SEC (Securities and Exange Comission), el regulador borsari dels Estats Units.
I és que la SEC ha permès al BBVA rebaixar el llindar mínim d'acceptació de l'oferta de compra del 50% (majoria simple) fins al 30%. Així es recull en el fulletó de l'operació, que busca compatibilitzar les normes espanyoles i les estatunidenques pel que fa als terminis i les condicions.
Així, si el BBVA aconsegueix convèncer els propietaris del 30% de les accions del Sabadell, estarà obligada a presentar una segona opa en el termini d'un mes amb una contraprestació en efectiu, més costosa per a l'entitat presidida per Carlos Torres. En fulletó de l'operació interpel·larà específicament els accionistes del banc català que no tinguin intenció de vendre i els preguntarà si el canvi del llindar d'acceptació els faria canviar d'opinió.
La SEC també autoritza el BBVA a rebaixar el preu de l'opa si el Sabadell paga algun dividend durant el transcurs de l'operació. Això, per evitar que torni a produir-se un moviment estratègic de descapitalització com el de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que només cobraran els accionistes que no venguin al BBVA.
Ara, la CNMC estudia la comunicació de la SEC i fonts consultades per El País indiquen que es preveu que l'aprovin durant la segona setmana de setembre. El consell de l'òrgan es reunirà per debatre-ho -normalment ho fa els dijous- i valorarà si convé convocar una cimera extraordinària. Si finalment ho aproven, s'iniciarà el període d'acceptació en què els accionistes del Sabadell hauran de decidir si venen les accions al BBVA en un termini d'entre 30 i 70 dies.