Els jubilats ja cobren com els treballadors menors de 30 anys

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha exposat aquest matí el balanç dels principals indicadors socioeconòmics de Catalunya de 2025 i com s'han gestionat els fons europeus a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Prieto ha detallat que les dades de l'afiliació a la Seguretat Social estan en xifres de "rècord", amb 3,88 milions d'afiliats al novembre, dels quals mig milió són llocs de treball creats en els "últims anys". Ha quantificat que actualment hi ha 485.000 ocupats més que el 2018, que els contractes indefinits han pujat un 144% davant 2019 i que la pujada del salari mínim interprofessional ha beneficiat a 326.000 persones, un 10% dels treballadors.
Pel que fa a les xifres sobre la remuneració de pensions per jubilació, el delegat del govern espanyol ha indicat que la pensió mitjana a Catalunya és de 1.545 euros mensuals, el que es tradueix en més de 21.500 euros anuals. Prieto ha contraposat aquesta dada amb els 1.147 euros que, segons el delegat, seria la quantia que cobrarien els jubilats si s'hagués mantingut l'augment anual del 0,25% que s'aplicava durant el darrer mandat del PP a la Moncloa.
La pensió per jubilació s'equipara al sou dels joves
La xifra anual que perceben avui dia els jubilats catalans ja supera la darrera dada disponible del 2023 sobre el salari brut anual dels treballadors menors de 30 anys (20.566 euros). Amb tot això, cal tenir en compte que es tracta de la comparació de dos grups d'edat que es troben en etapes vitals diferents i consegüentment el patrimoni de cada un és diferent. Mentre que un grup d'edat tendeix a la tinença d'habitatges i s'aproxima a tenir altres rendes, l'altre es veu obligat a subsistir pagant lloguers a preus de rècord. Per altra banda, des d'un de vista demogràfic cal contemplar la situació de Catalunya, una població cada cop més envellida i conseqüentment amb més pensions per jubilació a pagar.
El govern espanyol ha invertit un 52% més des que governa el PSOE
A més de l'augment de la pensió mitjana, el delegat socialista ha tret pit de l'augment de milions destinats a Catalunya: en els últims set anys el govern espanyol ha destinat 60.768 milions, un "un 52% del que va aportar el Partit Popular". A més, Prieto ha assenyalat que s'hauran de sumar els 17.104 milions de la futura condonació del deute. Per altra banda, el delegat de l'executiu ha destacat que s'ha incrementat en 5.000 milions la inversió en transport, cosa que suposa un augment del 21,5% des del 2018.
Per tot plegat, el delegat ha sentenciat que "Catalunya està millor que fa set anys" i que hi ha enteniment i diàleg amb la Generalitat: la relació "ha canviat de dalt a baix", ha dit. Tot i les afirmacions suportades amb dades, Prieto ha reconegut que el govern espanyol "encara té molta feina i reptes al davant".