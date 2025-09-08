Tret de sortida al període d'acceptació de l'opa del BBVA al Sabadell: com funciona?

A partir d'aquest dilluns i fins al 7 d'octubre, els accionistes del Banc Sabadell decideixen si accepten l'oferta d'opa del BBVA o no. Això, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzés les condicions divendres passat d'acord amb els criteris de la SEC (Securities and Exange Comission), el regulador borsari dels Estats Units.
L'oferta va dirigida al 100% del capital de l'entitat presidida per Josep Oliu, integrada per 5.023.677.732 accions, però no necessita l'acceptació de totes. Mentrestant, les dues direccions continuen enfrontades, amb la basca que veu la proposta "molt atractiva" i la catalana que la veu "pitjor" que la que va rebutjar l'any passat.
Quina és l'oferta del BBVA?
Concretament, el BBVA ofereix una acció de nova emissió i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Banc Sabadell que els accionistes venguin. El president del BBVA, Carlos Torres, considerava divendres que l'oferta suposa una "oportunitat única" per als accionistes del Sabadell, alhora que descartava millorar-la tot i que, legalment, podria fer-ho fins cinc dies abans de la fi del termini.
Per contra, el president del Sabadell, Josep Oliu, considera que l'oferta és "fins i tot pitjor" que la que el Consell d'Administració del Sabadell ja va rebutjar el maig del 2024. A més, ha recordat que, des d'aleshores, el banc que presideix "s'ha revalorat més i ha remunerat més els seus accionistes" que el BBVA -un 108% contra un 55%, segons les xifres del Sabadell-. Sigui com sigui, les dades objectives assenyalen que l'oferta del BBVA és un 9% inferior al valor actual de les accions del Sabadell.
Què ha de passar perquè s'aprovi l'opa?
Amb la revisió de la SEC i la validació de la CNMV, el BBVA ha aconseguit rebaixar el percentatge d'acceptació necessari per tirar endavant amb l'opa. En un inici, els calia el "sí" dels propietaris del 50% de les accions del Sabadell, però ara només necessiten el dels propietaris d'un 30%. Així es recull en el fulletó de l'operació, que busca compatibilitzar les normes espanyoles i les estatunidenques pel que fa als terminis i les condicions.
La SEC també autoritza el BBVA a rebaixar el preu de l'opa si el Sabadell paga algun dividend durant el transcurs de l'operació. Això, per evitar que torni a produir-se un moviment estratègic de descapitalització com el de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que només cobraran els accionistes que no venguin al BBVA.
Què diuen la resta d'actors?
A la patronal catalana tampoc li ha agradat l'oferta, que en boca del seu president, Josep Sánchez Llibre, la considerava divendres una "autèntica presa de pèl" i un "autèntic despropòsit". A parer seu, el banc d'origen basc vol fer "combregar amb rodes de molí" els accionistes del Sabadell i fer-los comprar "duros a quatre pessetes". També insistia que l'operació està "totalment amortitzada" i opinava que els accionistes del Sabadell "estan convençuts" que el valor de mercat de les accions d'aquest banc estan per sobre del 40% de l'oferta que ha fet el BBVA.
Pel que fa al govern espanyol, divendres el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegurava que seguiria "molt de prop" el període d'acceptació de l'opa, alhora que reiterava un missatge de "prudència". Tanmateix, recordava que el govern espanyol ja va participar del procés "allà on l'habilitava la normativa".
Finalment, l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell (AAMBS) ha assegurat que el BBVA intenta "comprar barat" mantenint l’oferta de 0,70 euros en efectiu i una acció per cada 5,5483 d’ordinàries del banc català. També ha criticat que l'entitat financera basca pretén "entrar per la porta del darrere" en l'adquisició del Sabadell amb l'opció de rebaixar fins al llindar d'un 30% l'obtenció d'accions de l'entitat catalana.