Elon Musk ja no és l'home més ric del món

El regnat d'Elon Musk com a la persona més rica del món ha arribat al seu fi. El tecnòleg ha vist decréixer el seu patrimoni des que va anunciar la seva relació afectiva amb Donald Trump, una relació que ha fet un gir de 180 graus des que van partir peres fa quatre mesos.
La confrontació interna que van haver de sobre portar els clients de Tesla quan Elon Musk va començar a exhibir la seva ideologia amb la compra i afectacions a Twitter i, posteriorment, amb el suport a l'actual president dels Estats Units ha afectat el magnat Sud-africà: un exemple és com han caigut les vendes de Tesla a Catalunya.
La davallada patrimonial que ha patit Elon Musk ha succeït mentre Larry Ellison, el cofundador d'Oracle, ha arribat als 393.000 milions de dòlars. La presentació dels sorprenents resultats trimestrals de l'empresa encapçalada per Ellison, l'han catapultat a aquest nou "títol" de l'home més ric del món. Els resultats d'Oracle han fet disparat el seu valor en el mercat i ha fet que la seva fortuna superi la de Musk, que es valora sobre els 385.000 milions, segons l'índex de multimilionaris de Bloomerang.
Musk va arribar per primera vegada al cim patrimonial el 2021, abans que Jeff Bezos, propietari d'Amazon, i Bernard Arnault, de LVMH, l'empresa matriu de Louis Vuitton, el superessin. Tot i això, el tecnòleg neoliberal va recuperar la posició l'any passat i l'ha mantingut durant gairebé un any.
Larry Ellison, té vuitanta-un anys i va ser cofundador d'Oracle, l'empres que actualment presideix i de la qual manté un gran lligam patrimonial. L'empresa actua en el sector de les bases de dades i programari i ha vist com els bons resultats s'han plasmat a la borsa de valors. Durant aquest any, el valor de les accions d'Oracle havia crescut un 45% i després d'exposar els bons resultats, es va disparar un 41% més.
La contraposició en l'augment de patrimoni de Musk i Ellison també es plasma en les empreses i el valor que hi col·loquen els inversors: Oracle puja i Tesla baixa. Concretament, les accions de l'empresa de cotxes elèctrics ha baixat un 13% durant 2025. Tot i això, la batalla no ha acabat i Musk té la possibilitat de convertir-se en el primer trilionari del món si compleix els requisits que se li han marcat des del consell d'administració, unes fites que si les completa tindrà una recompensa d'escàndol.