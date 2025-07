Catalunya planta Elon Musk: així han caigut les vendes de Tesla

Elon Musk ha estat un dels noms propis del curs. El seu suport a Donald Trump, les ingerències en les democràcies europees o la salutació nazi el dia de la investidura han fet de l’home més ric del món un transgressor que "diu el que pensa", per a uns quants nord-americans, i un perill per a la democràcia per a la resta.

La deriva extremista de l’empresari sud-africà va contribuir a l’elecció de l’actual president dels Estats Units. Nogensmenys, també li ha suposat un cop dur per a una de les seves empreses preferides, l'automobilística Tesla, que dirigeix des del 2008. Des que Musk va intensificar la seva activitat política com a portaveu oficiós de l'extrema dreta global, les vendes de cotxes elèctrics al continent europeu s'han desplomat. Què ha passat a Catalunya?

L'any passat, la companyia d'Elon Musk va vendre a Catalunya prop de 3.500 unitats, el seu màxim històric. La majoria —com cada any— es van produir al segon semestre, un cop Musk havia començat a secundar Trump, però abans de radicalitzar el seu discurs. El primer trimestre de 2025, on s'ha vist la cara més dura del milmilionari —denúncies per consum de drogues, braç alçat i suport als neonazis d'AfD alemanys i a l'extrema dreta de Vox—, n'ha venut 561. Respecte al mateix període del 2024, es tracta d'una baixada del 35%. Encara és més acusada la punxada si es compara amb el trimestre immediatament anterior: Tesla va perdre més de la meitat de compradors particulars en només tres mesos. Les empreses, en canvi, pràcticament no han deixat d'adquirir-ne.

• Elon Musk, el Silicon Valley tecnoultra

La davallada és especialment notòria pel context en què s'ha produït: el darrer any el sector del vehicle electrificat ha viscut un ascens a tota Europa, però especialment a Catalunya. Sigui per les subvencions, sigui perquè les ciutats europees estan acorralant gradualment els vehicles contaminants, el cotxe elèctric accelera a Catalunya: aquest juny va representar tres de cada deu matriculacions a la DGT. Una onada molt favorable que Tesla no només no ha aprofitat, sinó que li ha passat per damunt. Fa tot just un any l'empresa de Musk era responsable del 30% de les vendes del sector elèctric; ara ho és del 14%.

• El cotxe elèctric accelera a Catalunya

Precisament, empreses com Cupra o Toyota, que han fet un gir en favor del vehicle "eco" (elèctrics i híbrids endollables), han vist multiplicar el nombre de compradors, com també ho estan començant a notar companyies xineses com SAIC o Byd, amb exemplars molt més econòmics que estan irrompent a tota Europa. Aquesta última ha passat de ser una empresa pràcticament desconeguda a lluitar per la primera posició del podi català. En el primer trimestre d'enguany s'ha quedat a només set vehicles de superar Tesla, que l'any passat dominava sobradament el sector electrificat.

Tesla cau a tota Europa

El que passa a Catalunya és una mostra més de la pèrdua de poder de Tesla a Europa. En els trenta països que conformen la Unió Europea i l'EFTA, així com al Regne Unit, les vendes han baixat un 37% d'un any per l'altre. A Alemanya, que era el principal aparador europeu d'Elon Musk, les vendes entre gener i maig són una tercera part de les del mateix període de l'any passat, malgrat l'increïble boom que la indústria elèctrica ha protagonitzat al país germànic. En diferents graus, la mateixa dinàmica s'ha donat a la major part del continent. L'únic país que ha sobreviscut les turbulències ha estat el Regne Unit.

Si bé el volum de cotxes venuts a Europa ha baixat un 2% interanual, la realitat és que la majoria de fabricants n'han sortit perdent. No tots: quatre grups han crescut considerablement, entre els quals es troba el gegant xinès SAIC Motor, que s'ha disparat un 29%. Renault, Volkswagen (gràcies a Cupra) i BMW també es troben a la llista d'empreses que avui estan millor que fa un any. Per contra, grans grups com Stellantis (amo de Citroën, Opel o Peugeot), Honda, Mazda o Suzuki han patit pèrdues. Ningú, però, ha perdut tant com Tesla.

Els municipis amb més Tesla

És impossible atribuir la pèrdua de quota de mercat de Tesla a un sol factor i determinar si la raó és que la competència ho ha fet millor —recentment han arribat alternatives molt més assequibles— o si es deu a un rebuig cap a Musk pels seus posicionaments polítics. Al cap i a la fi, és una campanya de boicot curiosa, ja que no tothom podia permetre's comprar als concessionaris del multimilionari sud-africà abans que comencés tot l'enrenou. Els models més barats ronden els 40.000 euros i els més cars freguen els 150.000.

Les dades obertes de la Generalitat permeten comprovar que on se'n concentren més és als barris més adinerats. Els tres codis postals urbans amb major proporció de Tesla matriculats es troben a Sant Cugat del Vallès (a Can Barata n'hi ha registrats 56, és a dir, 14 per cada mil residents en edat de pagar impostos) i el quart correspon al barri residencial lleidatà de Ciutat Jardí, el que té més renda de la ciutat.

La gran majoria de cotxes Tesla, però, es concentren a la corona metropolitana. Només Barcelona ciutat ja acapara un de cada quatre exemplars comprats des del 2020 i sumant-hi Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Badalona i Castelldefels s'arriba al 40%. Altres municipis que destaquen no pel volum, sinó per la proporció de cotxes per habitant, són la Seu d'Urgell (101 matriculacions, 8 per 1.000 habitants), Sant Vicenç de Montalt (Maresme) o Matadepera (Vallès Occidental).