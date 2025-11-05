Els creueristes deixen 3,4 milions d'euros al dia, segons un informe de la UB i la patronal

L’activitat dels creuers al Port de Barcelona va generar un impacte econòmic de 1.236 milions d’euros en ingressos el 2024, repartits de forma transversal en diversos sectors i va donar feina a 9.500 persones, apunta l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquesta dada està inclosa a l'estudi elaborat per un laboratori econòmic de la UB i per la patronal del sector dels creuers, l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) i s’ha presentat aquest dimecres. Això representaria una facturació diària de 3,4 milions d’euros. A la capital catalana, que concentra el 70% de l’impacte, els creueristes van facturar 855 milions d’euros, segons l'informe. Durant el 2024, el Port de Barcelona va registrar 2,8 milions de creueristes, dels quals 2,2 milions visiten la ciutat. En total 1,6 milions de creueristes visiten Barcelona durant el dia i 600.000 hi pernocten amb 2,8 nits de mitjana.
En total, aquests viatgers haurien pagat 260,9 milions d’euros d’impostos, dels quals 95 milions van anar a parar a les arques de la Generalitat i 11,9 milions a les de l’Ajuntament. Els 2,8 milions de creueristes equivalen a 3,7 milions de moviments de viatgers. La diferència s’explica perquè els que embarquen i desembarquen a Barcelona com a port base es compten dos cops perquè es registren dos moviments diferents.
Entre els 2,8 milions de creuristes que van passar per Barcelona s’hi compten els de trànsit -que no pernocten- i els de port base. En total, 600.000 d’aquests turistes no visiten la ciutat o bé perquè no baixen del vaixell o perquè van directament de l’aeroport al creuer. Entre els 2,2 milions que sí que visiten la ciutat, més de la meitat (1,6 milions) ho fan durant el dia i tornen al vaixell al vespre. Els que pernocten a la ciutat són 600.000 creueristes, un 21,4% del total. Les dades de visites a la ciutat s’extreuren d’una enquesta a 3.000 creueristes que elabora Turisme de Barcelona.
L’activitat creuerística va contribuir al PIB amb 707 milions d’euros, dels quals 311 milions són rendes salarials, resol l'informe amb implicació del sector creuerista. A la ciutat de Barcelona, els creueristes van contribuir al PIB en 498 milions d’euros. També 7 de cada 10 llocs es concentren a la capital catalana, amb 6.693 persones.
Segons els autors de l’estudi, el 58% de la facturació i el 41% dels llocs de treball van estar lligats a sectors no vinculats a l’activitat turística. En aquest sentit, l’informe assenyala que per cada 100 euros que es facturen en els sectors turístics vinculats als creuers es generen 128 euros més en altres àmbits.
L’impacte directe de l’activitat dels creuers -en forma de despesa dels visitants, de les navilieres i de la tripulació- va ser de 688 milions d’euros el 2024 mentre que l’indirecte es va elevar a 567 milions per tot l’any. Dins de les despeses directes, l’estudi remarca els 215 milions que desemborsen les companyies navilieres cada any a Catalunya. Els creueristes com a tal fan una despesa de 445 milions.
Un terç dels creueristes de port base, aquells que embarquen i desembarquen a la ciutat, provenen d’Amèrica del Nord, especialment dels Estats Units, que representen un 28,5% del total i que triplica la dada de turistes vacacionals del país, que es del 9%. Els autors de l’estudi han remarcat que la presència d’aquest turista és “especialment rellevant” perquè és el que més gasta, amb fins a 307 euros al dia. Espanya és el segon país més rellevant entre els creueristes amb un 20,3% seguit del Regne Unit amb un 8,5%. Els turistes de trànsit tenen una despesa molt inferior, entre 40 i 77 euros per dia i en aquest grup destaquen els italians i alemanys.
Un dels factors que han destacat els autors de l’informe és la recaptació fiscal. Globalment, les institucions van rebre 260,9 milions d’euros associats als impostos que paga aquesta activitat, sent 154,2 milions els que va rebre l’Estat, 94,8 milions la Generalitat i 11,9 milions l’Ajuntament. “Per cada creuerista que va arribar a Barcelona el 2024 de mitjana es va facturar 463 euros”, ha dit Jordi Suriñach, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona.
En aquest sentit, han afirmat que els creueristes aporten el 9,1% dels impostos dels turistes a Barcelona encara que representen el 4,5% del total de visitants, és a dir, dupliquen l’aportació respecte al pes que tenen.
El catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, ha detallat que els creueristes són “els únics excursionistes que tributen baixin o no baixin a la ciutat”. És a dir, el 10% de trànsit que no visita la ciutat -i que són unes 600.000 persones- també han de pagar l’impost d’establiments turístics i el recàrrec municipal.
Creueristes i aeroport: un vincle dependent
Alfredo Serrano, director de l’Associació de Línies Internacionals de Creuers (CLIA) a Espanya, ha destacat que els creuers representen un percentatge significatiu de persones que omplen les rutes que van a l’aeroport del Prat durant l’any i que contribueixen a una activitat que té menys estacionalitat que la típica del sector turístic. Així, Serrano ha aprofitat per enviar un missatge a les administracions i als plans de regulació de l'arribada de viatgers al port barceloní. reducció de creueristes podria afectar les rutes aèries entre l'aeroport i els Estats Units o Canadà, que "estan en gran part apalancades en l'activitat de creuers". "Sense els creuers no se sostindrien", ha reblat el màxim representant a l'Estat de CLIA.
Alhora, ha defensat que els creuers representen l’1% de la flota mundial però “és amb diferència” el sector “més avançat” en tecnologies per al respecte ambiental i amb la descarbonització. La responsable de creuers del Port de Barcelona, Mar Pérez, també ha destacat el caràcter transversal de l’impacte dels creuers i ha assegurat que aquesta activitat “pot crear sinèrgies” més enllà de l’activitat turística.