Canvi de tendència del turisme a Catalunya: venen més visitants, però s'hi queden menys nits

Venen més turistes d'arreu, però es queden menys nits. És la principal conclusió que deixa l'Enquesta d'ocupació hotelera del juliol a Catalunya elaborada per l'INE i treballada per l'Idescat, que recull que el nombre de visitants estrangers ha crescut un 3,6% respecte al mateix mes del 2024, però les pernoctacions han disminuït un 0,5%.
Així, tot i que Catalunya ha acollit 61.000 turistes més de fora de l'Estat (1.731.000), els hotels han registrat 29.000 pernoctacions menys (6.064.000). Les dades mostren un canvi de tendència en què cada vegada són més els viatgers que trien el país per passar les vacances, però opten per estar-s'hi menys dies, la qual cosa deixa una balança lleugerament negativa per als hotels.
El turisme intern tampoc ha ajudat a pal·liar aquesta disminució. Els catalans han fet menys turisme a Catalunya, amb una davallada del 7,1% respecte al juliol de 2024. I, a sobre, també han retallat les estades, amb un 11,2% de pernoctacions menys. Els visitants que han permès tancar el mes hoteler per sobre del juliol anterior han estat els de la resta de l'Estat. Aquests han apostat en massa per Catalunya i hi han passat les vacances un 58,7% més que el 2024. També han passat menys dies que aleshores, però, així i tot, les seves pernoctacions totals han incrementat un 17,9%.
Tot plegat deixa una radiografia clara: tot i que Catalunya ha rebut un 3,3% més de turistes aquest juliol respecte al de 2024 (2.615.000), els hotels només han incrementat un 0,2% el nombre d'habitacions ocupades. A l'espera de poder completar l'anàlisi amb les dades del mes d'agost, torna a estar sobre la taula el debat sobre com ha d'evolucionar el turisme de masses perquè els diferents actors implicats s'hi puguin beneficiar.
Les nacionalitats dels turistes a Catalunya
Pel que fa al turisme internacional, els visitants que amb més pernoctacions aquest mes de juliol han estat els del Regne Unit, amb un total de 861.400 nits. Tanquen el podi els francesos (809.600) i els alemanys (473.200), mentre que la primera nacionalitat fora d'Europa és l'estatunidenca, en quart lloc, amb 418.900 viatgers. I és que el 76% dels llits ocupats per turistes de fora de l'Estat han estat de viatgers europeus, mentre que els americans han suposat el 12% i els asiàtics, l'11%.
D'altra banda, Barcelona, la Costa Brava i la Costa Daurada són les marques turístiques que més pernoctacions han concentrat durant el juliol, amb 2,2 milions, 2,1 milions i 1,8 milions respectivament. En el cas de les dues primeres, això ha suposat una disminució interanual de l'1,3% i de l'1,7%, mentre que els hotels de la Costa Daurada han aconseguit ocupar un 1,8% més de llits.