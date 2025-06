L'increment de la taxa turística, ajornat, com a mínim, fins després de l'estiu

El Parlament ha avalat, aquesta vegada sí, ajornar l'increment de la taxa turística com a mínim fins després de l'estiu, quan finalitzi la tramitació de la llei. Els vots afirmatius del PSC, ERC i els Comuns al decret del Govern per demorar l'entrada en vigor del nou impost turístic -que preveu que es dupliqui i en alguns casos es tripliqui l'import aprovat el 2017- han posat fi aquest dimecres a l'embolic que va començar fa ja més d'un mes, quan Junts, PP, Vox, Comuns, CUP i Aliança Catalana van rebutjar ajornar la taxa. El ple també ha aprovat que el decret es tramiti com a projecte de llei.

El Govern va impulsar el nou decret per corregir la decisió d'una majoria parlamentària no prevista per "donar seguretat jurídica" al sector turístic mentre es debaten els canvis de la llei al Parlament. Així, ara que el ple ha avalat l'ajornament, la nova taxa turística entrarà en vigor el primer període de liquidació després que la llei quedi definitivament aprovada. La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha presentat el nou decret al ple i ha convidat els grups a donar-hi suport i poder millorar el text durant la tramitació parlamentària.

ERC ha votat a favor de la iniciativa el Govern, però ha retret l'ús dels decrets, una dinàmica que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja ha recriminat a l'executiu de Salvador Illa. "Exigim que per una vegada per totes s'obri el debat al Parlament", ha reblat la diputada republicana Laia Cañigueral. També Junts ha tornat a criticar aquesta via que utilitza el Govern per impulsar iniciatives "per la via d'urgència".

Els Comuns, que estaven inicialment en contra de posposar l'increment de l'impost, han salvat el decret després d'acordar destinar els 60 milions d'euros que calculen que la Generalitat deixarà d'ingressar per no aplicar el recàrrec des del maig -data que preveia el decret aprovat pel Parlament- a la compra d'habitatge per tanteig i retracte i al fons de cooperació local. Els 60 milions -30 per la Generalitat i 30 pels ajuntaments- hauran de sortir del tercer suplement de crèdit que el Govern té pendent d'acordar amb els seus socis abans de portar-lo al Parlament.

"Tots els que estem aquí sabem que la taxa turística no modificarà si arriben o no més turistes, això és un altre debat com el de l'ampliació de l'aeroport", ha dit el portaveu dels Comuns, David Cid, que ha assegurat que el que canviarà augmentar l'impost és que els ajuntaments i la Generalitat tindran "més recursos per fer front a les externalitats que provoca el turisme".

Corregir la "inseguretat jurídica"

El serial de la taxa turística va començar quan el ple del Parlament va validar un decret del Govern pactat amb els Comuns perquè l'impost turístic dupliqui -i en alguns casos tripliqui- l'import aprovat el 2017, que en el cas dels hotels de cinc estrelles de Barcelona passarà de 2,25 a 7 euros, i dels 2,25 als 6 euros a la resta de Catalunya. Els habitatges d'ús turístic duplicaran la taxa a tot el territori i els vaixells amb estades de menys de 12 hores passaran a pagar 6 euros per dia. En contra del criteri del Govern i del sector, la cambra va rebutjar ajornar l'entrada en vigor d'aquesta nova taxa i, per tant, va quedar vigent des d'aquest mes de maig, generant "sorpresa" en l'executiu i "inseguretat jurídica" en el sector.

Entre els que van votar en contra d'ajornar la taxa es trobaven els Comuns, que ja s'havien posicionat en contra de posposar una mesura que consideren necessària, i també Junts i el PP, dues formacions que estaven en contra d'incrementar l'impost.