El Govern frenarà l'increment de la taxa turística després de l'embolic al Parlament

Desconcert al ple del Parlament aquest dimecres. Una majoria alternativa no prevista, formada per Junts, PP, Vox, Comuns, CUP i Aliança Catalana, ha rebutjat que l'increment de la taxa turística -que s'ha aprovat també aquest dimecres- entri en vigor a l'octubre, i per tant, que ho faci de manera immediata, aquest mes de maig. PSC i ERC s'han quedat sols en l'aprovació del decret que modifica l’entrada en vigor de la norma sobre les estades en establiments turístics -que incrementa la taxa turística-. El ple ha debatut conjuntament dos decrets llei sobre la taxa turística: el 6/2025, que modifica l’impost sobre les estades en establiments turístics –que s’ha aprovat i es tramitarà com a projecte de llei– i el 9/2025, que modifica l’entrada en vigor del primer decret, prevista per a l’1 de maig, i que l’endarrereix fins a l’octubre, després de l'estiu. Aquest és el decret que s’ha rebutjat gràcies a aquesta majoria imprevista, i amb només els vots de PSC i ERC a favor.

Què ha passat? La votació ha generat desconcert entre els grups parlamentaris i sorpresa en el Govern. En declaracions a periodistes després de la votació al ple, la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, s'ha mostrat “sorpresa” pel vot d’alguns grups, sobretot dels que estaven en contra de l'increment de la taxa, com ara Junts. Per solucionar la inseguretat jurídica que ha provocat l'entrada en vigor de l'increment de la taxa turística de manera immediata, el Govern ha anunciat que aprovarà en el consell executiu del pròxim dimarts un nou decret amb caràcter retroactiu per corregir la decisió del Parlament i tornar a ajornar la nova taxa. “L’únic que pot fer el Govern és aprovar un nou decret per a poder fer una tramitació tranquil·la de les modificacions a la taxa turística, acordades amb els sectors. No tenim una altra opció”, ha asseverat la consellera, que ha demanat a Junts que sigui "responsable" i voti a favor del nou decret.

D'aquesta manera, el Govern frenarà l'increment de la taxa turística amb un nou decret, que s'haurà de convalidar, de nou, al Parlament en un termini de 30 dies, sense garanties de tirar endavant. Els Comuns són contraris, ara com ara, a validar-lo, perquè volen que la nova taxa entri en vigor com més aviat millor. Mentrestant, l'opisicó ha aprofitat per carregar contra l'executiu després d'una nova jornada d'embolics al Parlament.

El nou decret no té el suport garantit

En una roda de premsa després de la votació, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha advertit al Govern que "si la praxi és la mateixa que fins avui, no comptin" amb els seus vots per aprovar el nou decret per ajornar l'entrada en vigor del nou cànon. En aquest sentit, ha reclamat al Govern que "deixi d'utilitzar aquestes fórmules", en referència als decrets, "per a ocultar la mala gestió i la feblesa dels seus acords d'investidura". També ha carregat contra el contingut de la pujada de la taxa turística, que considera que s'ha fet "d'esquena al sector i al Parlament". Al Govern sorprèn, però, la posició dels juntaires, que no són favorables a l'increment de la taxa, però han votat perquè entri en vigor de manera immediata.

Junts, per la seva banda, assenyala l'executiu pel "desgavell" al Parlament: "Nosaltres hem exigit aquesta derogació i aquesta interlocució amb el sector des d'un primer moment". Segons Sales, "el que no pot fer el Govern és construir decrets sense pactar de manera prèvia amb els seus socis d’investidura". La portaveu ha disparat també contra els Comuns: "Aquest és el preu per governar amb ells". Fonts del partit de Jéssica Albiach asseguren que votaran en contra també del nou decret, una posició que, asseguren, ja coneixia el Govern també en la votació d'aquesta tarda. Des del PP mantenen que el Govern és "fallit" i han reclamat que reconegui públicament l'error.

Escletxa entre ERC i els Comuns

Més enllà de l'embolic en les votacions, el debat d'aquest dimecres ha fet evident l'escletxa entre ERC i els Comuns per la taxa turística. "De Junts m'ho esperava, però em decep la posició d'Esquerra", ha assegurat el portaveu dels Comuns, David Cid, que ha acusat els republicans d'anar "més enllà" de la proposta que faria la patronal de turisme. Des dels Comuns han criticat que la proposició de llei d'ERC -que ha de servir per modificar el decret del Govern aprovat avui durant la tramitació parlamentària- rebaixa la taxa que l'aleshores vicepresident del Govern Pere Aragonès i la líder dels Comuns a la cambra Jéssica Albiach van pactar.

Per la seva banda, la diputada d'ERC Laia Cañigueral ha defensat el projecte de llei del seu grup i ha dit que ERC està a favor d'actualitzar la taxa turística, però per la via del projecte de llei, tal com recomana el Consell de Garanties Estatutàries. La diputada ha celebrat així que el Govern rectifiqui, i que el camí acabi sent "el correcte" per garantir un "debat a fons". "Un advertiment: governen en minoria, i han de negociar, escoltar, i no poden imposar el seu programa a cop de decret llei", ha dit la diputada al Govern. L'increment de la taxa es tramitarà com a projecte de llei -un procediment que acostuma a trigar dos mesos- i es podran fer les modificacions necessàries. Això sí, el Govern les haurà de pactar, i ara com ara, no té els suports garantits.