El Meteocat avisa: 20 comarques en alerta per pluges intenses i temperatures avall

Ara sí, l'onada de calor que ha marcat el pont d'agost arriba a la seva fi. Tot i que els termòmetres poden superar els trenta graus en algun punt del país, aquest dimarts està marcat per una baixada de les temperatures i l'aparició d'una capa de núvols que li lleva protagonisme al sol. A més, els xàfecs faran acte de presència durant la segona part del dia.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que el temps d'avui serà més insegur i ja ha emès una alerta per la intensitat de la pluja que afecta vint comarques a partir de les dotze del migdia. Segons detalla la predicció meteorològica, s'espera que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta i, localment, de pedra. Així, es repetirà la tònica del dilluns a la tarda, quan les tempestes van afectar de ple zones del Pirineu com la Seu d'Urgell.
Pel que fa a les alertes del Meteocat, les comarques afectades són les situades a la meitat oest del país. Concretament són: la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, l'Anoia, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A partir de les sis de la tarda i de cara al vespre, els xàfecs també poden impactar a la Vall d'Aran.
Mirant de cara al dimecres, el Meteocat assegura que, a banda de baixar encara més la temperatura, de matinada arribarà una banda de núvols mitjans que deixarà el cel entre mig i puntualment molt ennuvolat, i que creuarà d'oest a est. A més, durant el matí s'esperen alguns ruixats febles que creuaran d'oest a est i que poden ser puntualment moderats, fins i tot anar acompanyats de tempesta a punts del Pirineu. A partir del migdia s'esperen ruixats més continuats i intensos a punts del sector central del litoral, al Pirineu i a la resta de la meitat est. Seran entre febles i moderats, puntualment acompanyats de tempesta i calamarsa, sobretot al Ripollès, la Garrotxa i Osona.
S'acaba el risc màxim d'incendi
La Generalitat ha desactivat aquest dimarts a la matinada l’alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) després que el risc d’incendi hagi baixat de forma generalitzada al territori. També s’aixequen les restriccions vigents des de dissabte i es reobren els accessos als espais naturals dels municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals. En els darrers tres dies, les activitats esportives i altres com acampades s’han hagut de traslladar a un nucli habitat o suspendre’s en aquestes poblacions, entre altres limitacions. Segons informa Protecció Civil, aquest dimarts cap municipi no es troba ni el nivell 4, de perill extrem d’incendi forestal, ni en el 3, de perill molt alt.