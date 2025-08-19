El temps de dimecres 20 d'agost: nova alerta per pluges i baixada de temperatures

La inestabilitat ha arribat amb força a Catalunya i es mantindrà, com a mínim, fins a finals de setmana. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) situa aquest escenari en dos sentits de cara a aquest dimecres: es manté l'alerta per pluges i continua la baixada de les temperatures.
Si bé la situació de pluges més intenses es produeix durant la tarda i la nit de dimarts, l'avís es manté actiu durant dimecres. A la matinada es troben en alerta el Tarragonès i el Baix Camp, mentre que durant el migdia i la tarda ho fan Osona, la Garrotxa i el Ripollès. A partir del vespre, l'avís per ruixats viatja fins al Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès.
El nivell d'alerta en aquestes comarques és de dos sobre sis, la qual cosa implica la caiguda de vint litres d'aigua en només trenta minuts. Ara bé, també cal tenir en compte que els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.
Ara bé, no seran els únics punts del país afectats per les pluges. Durant el primer tram del dia també poden produir-se ruixats a pràcticament tota la meitat nord del país, mentre que en la segona meitat de la jornada se situaran especialment a les comarques de Girona, però també a l'àrea de Barcelona i al Pirineu i Prepirineu.
L'arribada i la consolidació dels núvols a pràcticament tot el país també comporta la baixada generalitzada de les temperatures. Tant els valors mínims com els màxims aniran a la baixa, en una tendència que continuarà en els pròxims dies fins dissabte, quan hi haurà un lleuger repunt. Amb això, els termòmetres amb prou feines arribaran als trenta graus a l'interior i seran un pèl inferiors al litoral.
Fi de les alertes per calor
Cal recordar que, davant la fi de l'onada de calor, la Generalitat ha desactivat l’alerta del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat), després que el risc d’incendi hagi baixat de forma generalitzada al territori, i la del Procicat per onada de calor. També s’aixequen les restriccions i es reobren els accessos als espais naturals dels municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals.
En els darrers tres dies, les activitats esportives i altres com acampades s’han hagut de traslladar a un nucli habitat o suspendre’s en aquestes poblacions. Segons informa Protecció Civil, cap municipi no es troba ni el nivell 4, de perill extrem d’incendi forestal, ni en el 3, de perill molt alt.