L'oest de la península encara crema: més de 200.000 hectàrees calcinades en una setmana

Els incendis forestals segueixen consumint el nord-oest de la península en un episodi de foc que sembla interminable i al qual s'ha d'afegir l'onada de calor que s'ha viscut durant aquest cap de setmana. Ja són més de 31.000 les persones que s'han desallotjat a causa dels incendis i arriben a 138.000 les hectàrees cremades per aquests focs, segons ha comunicat el govern espanyol. Preocupen, especialment, els 23 focus actius a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura.
Els cossos d'emergències es troben desbordats i el Govern ja ha enviat més de mig centenar de bombers de Lleida cap al foc actiu de Jarilla, a Extremadura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat aquest diumenge un pacte d'estat per a la mitigació de l'emergència climàtica i s'han desplaçat 500 efectius de l'exèrcit de terra espanyol cap a les zones dels incendis.
Els múltiples focs continuen arrasant milers d'hectàrees i mantenen en alerta a diverses zones afectades. Castella i Lleó és la regió que, actualment, té més focus actius, en concret, 28 repartits entre Zamora, Lleó, Salamanca i Àvila. A la província de Lleó, els incendis mantenen desallotjades 2.000 persones. En aquesta comunitat s'ha produït l'última mort que deixen els incendis, ha sigut un bomber que es dirigia a un dels focs en un camió que ha bolcat.
A Galícia la situació desborda els equips d'emergències. Ourense és el nucli de les flames que, fins ara, han arrasat més de 58.500 hectàrees. Alguns trams del Camí de Sant Jaume també han quedat afectats pels incendis i Protecció Civil ha demanat als peregrins que interrompin les rutes.
El foc de Jarilla, a Extremadura, va començar dimarts passat i té un perímetre de 140 quilòmetres. El foc ha afectat ja més de 12.000 hectàrees, el que el fa l'incendi més greu dels vuit que continuen actius a la comunitat, i es tem que entri a Salamanca a causa del vent.
Quant a les responsabilitats, el Ministeri d'Interior informa que hi ha 31 detinguts i 92 investigats per ocasionar els incendis des del passat 1 de juny fins al diumenge 17 d'agost.
Víctimes mortals a causa dels focs
La mort del bomber a Lleó és la quarta en els incendis que cremen a la zona occidental de l'Estat. Dues de les persones que ha perdut la vida es trobaven a Zamora, al foc de Molezuelas de la Carballeda. Es tracta de dos voluntaris que treballaven en l'operatiu contra el foc i han mort per les diverses ferides provocades per les cremades. Un, de 35 anys, va ser confirmat el dimarts, mentre que l'altre home mort, de 36 anys, es va confirmar el dijous.
Per altra banda, el foc a Tres Cantos, Madrid, també ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 55 anys que treballava en una hípica a la urbanització Soto de Vinyoles i va morir el dilluns a conseqüència de les cremades que va patir mentre intentava salvar als seus cavalls.
Prop de 350.000 hectàrees cremades a l'estat aquest any
Prop de 350.000 hectàrees ja s'han cremat a Espanya aquest any, segons l'última estimació del Servei d'Informació d'Incendis Forestals Europeus (EFFIS), una eina del programa satel·lital Copernicus de la UE.
En l'última setmana, segons xifres del satèl·lit Copernicus, es xifren en 200.000 les hectàrees cremades a l'oest de la península, cosa que suposa un 6% de la superfície de Catalunya i 20 vegades la superfície de la ciutat de Barcelona.
Les 344.417 hectàrees calcinades enguany són un rècord des de l'inici de la sèrie, el 2006, i corresponen a un 0,7% de la superfície total del país. A més, se supera amb escreix la mitjana d'unes 80.000 hectàrees afectades anualment arreu de l'Estat per focs.
Espanya encapçala així la Unió Europea en àrea assolada el 2025 per davant de Portugal (216.214 hectàrees), i els satèl·lits comunitaris només havien captat un any amb tant territori cremat en un únic estat: el país lusità el 2017, amb més de mig milió d'hectàrees.