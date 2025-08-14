El PP acusa Sánchez pels incendis: «Està pendent dels separatistes i no de les urgències»

Mentre s'estan cremant més de 50.000 hectàrees en el conjunt de l'estat espanyol, el Partit Popular i el PSOE segueixen en un estirar i arronsa. La darrera declaració dels populars ha estat per assenyalar al president del govern espanyol per les dificultats per controlar la situació actual amb flames a Castella i Lleó, Extremadura i Galícia. Tot això, cal tenir en compte que les competències en matèries d'incendis forestals recau en les comunitats autònomes, on precisament governa el PP en les que més cremen.
La vicesecretaria de Sanitat i Política Social del PP, Carmen Fúñez, ha qualificat aquest dijous a Pedro Sánchez de ser un dirigent "dèbil", sense pressupostos i pendent dels "separatistes" en comptes de les "necessitats i urgències" dels espanyols. Amb aquest assenyalament insta als partits independentistes a avaluar els efectes de "protegir" a un president i executiu acusat de corrupció.
Així ho ha traslladat en declaracions als periodistes des de la seu nacional del PP a Madrid, des d'on ha opinat que el president d'Espanya "no té paraula ni dins ni fora del país". "Quan tenim un president tan dèbil com per a no aprovar uns pressupostos generals, com per perdre votacions constantment en el Congrés, fet que provoca que els seus socis s'aprofitin de la situació. El problema és que la debilitat la paguen els espanyols", ha dit Fúñez.
"Quan només s'està pendent de pagar les exigències dels separatistes, no s'atenen les necessitats i les urgències dels espanyols, com en el cas de tenir més mitjans per fer front als incendis", ha criticat la vicesecretaria popular.
La popular ha mostrat un suposat document del Ministeri de Transició Ecològica en el que ella ha dit "és el contracte per poder tenir efectius que donin resposta a la situació d'incendis que anava a viure Espanya aquest estiu". La vicesecretaria ha indicat que aquest any es compta amb 42 aeronaus, cinc menys que l'any passat.
Així doncs, ha aprofitat per instar a la vicepresidenta de Transició Ecològica, Sara Aagesen, "perquè doni explicacions com més aviat millor de quins són els mitjans que falten i quins són els mitjans que s'han reduït per falta de Pressupostos generals". Per altra banda, en referència als tuits irònics d'Óscar Puente, sobre les rebaixes impositives del PP que provoquen falta de recursos per apagar incendis o per socórrer a una Dana com la de València, ha demanat que el govern espanyol deixi de fer tuit i mostri sensibilitat sobre el terreny.