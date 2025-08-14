Incendis descontrolats a Càceres, Ourense, Lleó i Zamora: més de 50.000 hectàrees cremades

Els incendis forestals continuen colpejant una important part de la península Ibèrica, amb forta presència a Lleó i Ourense, que acumulen la majoria dels 15 incendis que hi ha actius a Espanya i que estan treballant les Brigades de Reforços d'Incendis Forestals (BRIF) i efectius de terra i aire del Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic (MITECO). Per altra banda, Portugal crema en les zones de Castelo Branco, Viseu, Guarda i Vila Real, a l'altura de Càceres, Salamanca i Zamora.
El foc passa per Càceres, Ourense, Palència, Astúries, Salamanca, Zamora i Lleó i ja crema més de 50.000 hectàrees. Per altra banda, s'han donat per extingits el de Madrid, Andalusia, València i Castella-la Manxa. Tots aquests incendis han provocat la crema de més de 100.000 hectàrees durant l'última setmana, dos morts i una vintena de ferits, vora 10.000 persones desallotjades i desenes de cases cremades.
Una de les persones que ha perdut la vida es trobava a Zamora, al foc de Molezuelas de la Carballeda. Es tracta d'un voluntari que treballava en l'operatiu contra el foc i ha mort per les diverses ferides provocades per les cremades. A més d'aquest mort, un home, de 35 anys, ha estat traslladat amb ambulància a l'hospital de Lleó amb cremades greus.
Per altra banda, el foc a Tres Cantos, Madrid, també ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 55 anys que treballava en una hípica a la urbanització Soto de Viñuelas i va morir el dilluns a conseqüència de les cremades que va patir mentre intentava salvar als seus cavalls.
Quatre províncies en flames
En el cas de Lleó, més de 7.000 persones han hagut de ser desallotjades de pobles de la província als quals s'ha de sumar unes altres 1.300 persones per l'evolució dels incendis de Molezuelas-Castrocalbón i Anllares, que afecten les localitats de Lleó i Zamora, segons va informar ahir el vespre la subdelegació del govern. L'incendi de Puercas i de Molezuela de la Carballeda, a Zamora, han provocat una vintena de ferits, dels quals quatre es troben en estat crític.
A Galícia, l'onada d'incendis encara es troba descontrolada i no deixa d'augmentar en les últimes hores: ja ha cremat més de 13.800 hectàrees. El foc crema principalment a Ourense, que es manté en situació 2 en l'àmbit provincial, a causa dels cinc incendis fora de control. El més preocupant és de Chandrexa de Queixa que ha arrasat amb 4.500 hectàrees. Els cinc incendis d'Ourense han fet que s'aturés la circulació de trens d'alta velocitat per segon dia consecutiu.
A Càceres, l'incendi de Jarilla és on s'està posant molts recursos per evitar que arribi a la localitat de Cabezabellosa, on alguns veïns ja han estat rescatats per la proximitat de les flames després de negar-se a evacuar el poble que ja estava sense electricitat.