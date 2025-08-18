Mor un bomber a Lleó en bolcar el camió en què viatjava

Un bomber ha mort aquesta nit i un altre ha resultat ferit a conseqüència d'un accident viari en un dels incendis a Lleó. El camió en què viatjaven, segons ha informat el Servei d'Emergències 112, ha bolcat.
El sinistre es va produir una mica després de les deu de la nit, que és quan es va rebre la trucada alertant de l'accident del camió, que va caure per un terraplè a la rodalia de la localitat d'Espinoso de Compludo. Les tasques de rescat no han estat fàcils, ja que el vehicle va caure en un punt de difícil accés.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat recursos del Sacyl i efectius de la policia espanyola. S'hi ha trobat el vehicle amb una persona atrapada a l'interior, que ha quedat ferida, i una a l'exterior en estat inconscient. Finalment, ha mort.
Tres víctimes mortals més
La mort del bomber a Lleó és la quarta en els incendis que cremen a la zona occidental de l'Estat. Dues de les persones que ha perdut la vida es trobaven a Zamora, al foc de Molezuelas de la Carballeda. Es tracta de dos voluntaris que treballaven en l'operatiu contra el foc i han mort per les diverses ferides provocades per les cremades. Un, de 35 anys, va ser confirmat el dimarts, mentre que l'altre home mort, de 36 anys, es va confirmar el dijous.
Per altra banda, el foc a Tres Cantos, Madrid, també ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 55 anys que treballava en una hípica a la urbanització Soto de Vinyoles i va morir el dilluns a conseqüència de les cremades que va patir mentre intentava salvar als seus cavalls.