Alerta de Protecció Civil per als peregrins del Camí de Sant Jaume

Els incendis que ja cremen més de 200.000 hectàrees també afecten el Camí de Sant Jaume. L'Agència de Protecció Civil i Emergències de Castella i Lleó ha llançat una alerta per als peregrins que fan aquesta icònica ruta per la zona afectada pels incendis forestals i fa una crida a interrompre la ruta davant el risc evident per a la integritat física.
Els trams afectats són aquells que travessen els municipis d'Astorga, Ponferrada, Bembibre i El Bierzo, castigats pels incendis que des de fa prop d'una setmana cremen sense aturador. Davant la situació, Protecció Civil ha demanat als centenars de peregrins que no continuïn la ruta i que segueixin les instruccions de les autoritats.
23 focs actius a l'oest de la península
Els incendis forestals segueixen consumint el nord-oest de la península en un episodi de foc que sembla interminable i al qual s'ha d'afegir l'onada de calor que s'ha viscut durant aquest cap de setmana. Ja són més de 31.000 les persones que s'han desallotjat a causa dels incendis i arriben a 138.000 les hectàrees cremades per aquests focs, segons ha comunicat el govern espanyol. Preocupen, especialment, els 23 focus actius a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura.
Castella i Lleó és la regió que, actualment, té més focus actius, en concret, 28 repartits entre Zamora, Lleó, Salamanca i Àvila. A la província de Lleó, els incendis mantenen desallotjades 2.000 persones. En aquesta comunitat s'ha produït l'última mort que deixen els incendis, ha sigut un bomber que es dirigia a un dels focs en un camió que ha bolcat.
Els cossos d'emergències es troben desbordats i el Govern ja ha enviat més de mig centenar de bombers de Lleida cap al foc actiu de Jarilla, a Extremadura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat aquest diumenge un pacte d'estat per a la mitigació de l'emergència climàtica i s'han desplaçat 500 efectius de l'exèrcit de terra espanyol cap a les zones dels incendis.