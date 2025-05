L'increment de la taxa turística tira endavant al Parlament i entrarà finalment en vigor aquest mes

Llum verda al decret del Govern sobre la taxa turística. El ple del Parlament ha validat aquest dimecres el decret del Govern pactat amb els Comuns que preveu que l'impost turístic dupliqui -i en alguns casos tripliqui- l'import aprovat el 2017, que en el cas dels hotels de cinc estrelles de Barcelona passaria de 2,25 a 7 euros, i dels 2,25 als 6 euros a la resta de Catalunya. Els habitatges d'ús turístic duplicaran la taxa a tot el territori i els vaixells amb estades de menys de 12 hores passaran a pagar 6 euros per dia. El decret s'ha tramitat com a projecte de llei. Per sorpresa, el ple ha rebutjat el decret que posposava l'entrada en vigor de la taxa turística a l'octubre.

D'aquesta manera, la mesura s'aplica ja al maig com estava previst inicialment. El PSC i ERC s'han quedat sols demanant l'ajornament. Els Comuns han votat a favor de l'entrada en vigor immediata, però les dretes també han anat en aquesta línia. Així, s'ha articulat una majoria imprevista que ha permès que la taxa entri en vigor de manera immediata, malgrat que el Govern havia demanat ajornar-la fins a l'octubre per preservar la seguretat jurídica. Ràpidament, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha explicat que es farà un decret amb efectes retroactius per corregir la decisió del Parlament.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va dictaminar després d'una petició de Junts que les mesures plantejades al decret no justificaven la urgència per tramitar-lo via decret, per la qual cosa va recomanar que es tramités com a projecte de llei. El Govern va acordar amb els Comuns la modificació d'aquest impost, i també va acordar amb ERC tramitar-lo com a projecte de llei i posposar l'entrada en vigor.

La taxa obre una escletxa entre ERC i els Comuns

"De Junts m'ho esperava, però em decep la posició d'Esquerra", ha assegurat el portaveu dels Comuns, David Cid, que ha acusat els republicans d'anar "més enllà" de la proposta que faria la patronal de turisme. Des dels Comuns han criticat que la proposició de llei d'ERC rebaixa la taxa que l'aleshores vicepresident del Govern Pere Aragonès i la líder dels Comuns a la cambra Jéssica Albiach van pactar.

Per la seva banda, la diputada d'ERC Laia Cañigueral ha defensat el projecte de llei del seu grup i ha dit que ERC està a favor d'actualitzar la taxa turística, però per la via del projecte de llei, tal com recomana el Consell de Garanties Estatutàries. La diputada ha celebrat així que el Govern rectifiqui, i que el camí acabi sent "el correcte" per garantir un "debat a fons". "Un advertiment: governen en minoria, i han de negociar, escoltar, i no poden imposar el seu programa a cop de decret llei", ha dit la diputada al Govern.

Transmissions patrimonials

El ple també ha validat el decret de mesures urgents en matèria fiscal, de despeses de personal i altres d’administratives que, entre altres mesures, modifica l'IRPF per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros i planteja canvis a l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP) per a combatre l’especulació. Amb l'objectiu de combatre l'especulació amb l'habitatge, es fixa un tipus del 20% en l'adquisició d'immobles per part de grans tenidors.

Primer suplement de crèdit

Finalment, el primer decret de suplement de crèdit del Govern també ha tirat endavant al ple amb el vot a favor del PSC, ERC i els Comuns després del pacte assolit, i l'abstenció de Junts. Es tracta d'una primera injecció de 2.168 milions d'euros que permetrà garantir el funcionament dels serveis públics durant la pròrroga pressupostària. Segons ha explicat la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, 1.134 milions es destinaran a les despeses de personal, increments retributius i millora de condicions laborals, i 1.033 milions s'enviaran a diferents departaments per a cobrir "necessitats inajornables". El Govern també ha acordat un segon suplement de crèdit de 1.301 milions d'euros que encara s'ha de debatre, i n'està negociant un tercer de 500 milions amb els seus socis.